鈊象Q3商用遊戲機台將推新品 下半年營運可望逐季走揚

鈊象 (3293-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望第 3 季，鈊象指出，商用遊戲機台方面，由於上半年主要市場均呈現庫存去化與需求不明顯，對第 3 季營收成長力道保守看待，但將依計畫推出新品，推升營運動能，行動遊戲部分可望受惠暑假旺季效應，預期今年營收與獲利表現可望逐季走揚。

鈊象第 2 季商用機台部分，鈊象表示，受到中國市場遊樂場展店速度較慢、不利去化庫存因素影響，新品推廣不易，使中國市場營收較去年同期大幅減少，且美國市場庫存去化速度也不如預期，馬來西亞市場則受到大選影響，市場需求動能不明顯，使三大市場營收均大幅減少。

行動遊戲方面，鈊象指出，雖然去年同期有發發發遊戲高基期影響，但自製運營的《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》等海外授權權利金持續增加，彌補發發發營收缺口，行動遊戲營收僅較去年同期略減，不過，整體營收規模雖減少，但在行動遊戲高毛利挹注下，稅後純益與去年同期相近、僅年減 1.6%，每股稅後純益 3.41 元。

展望第 3 季，鈊象指出，商用遊戲機台方面，由於上半年主要市場均呈現庫存去化與需求不明顯，對第 3 季營收成長力道保守看待，但將依計畫推出新品，推升營運動能。

在行動遊戲部分，鈊象表示，原有自製手遊如《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》與《金猴爺》等，受惠傳統暑假旺季，積極推出行銷廣告，並透過數據分析，適當刺激玩家消費需求，盼能挹注營收表現。

整體而言，鈊象認為，雖然下半年主要市場雖仍充斥不確定性，預期今年營收與獲利表現仍可望呈現逐季成長態勢。