中國綠地博大綠澤(01253-HK)控股股東之抵押賬戶及質押股份

中國綠地博大綠澤(01253-HK)公布，該公司控股股東博大國際於日期為2018年9月11日與上銀國際有限公司訂立抵押賬戶契據，以擔保該公司之全資附屬公司博大綠澤生態建設集團有限公司於日期為2018年8月28日自上海銀行股份有限公司長寧支行撥發之2200萬人民幣之融資貸款，以作該公司日常營運。

根據賬戶抵押，博大國際同意於博大國際開立的賬戶以第一抵押方式抵押該賬戶內所有權利、所有權及權益。博大國際同意將該公司已發行股本其中9085萬股普通股(抵押股份)(佔該公司於本公告日期已發行股本總額約2.71%)存入其於上銀國際開立的賬戶，並根據博大國際、貸方及上銀國際於2018年9月11日簽訂的協議，上銀國際獲委任營運及處理該賬戶。

於本公告日期，博大國際持有9.91億股股份，佔該公司已發行股本的約29.66%。預期賬戶抵押於悉數償還融資後獲解除及免除。於本公告日期，博大國際已抵押4.41億股股份，佔該公司已發行股本的約13.19%，以擔保向該公司提供的貸款融資。



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