英特爾連跌 兩年來首度落入熊市

英特爾 (INTC-US) 在本週以來連續下跌，在週二 (11 日) 再次重挫並落入熊市，是兩年來的第一次。

英特爾在週二 (11 日) 下跌 3%，收在 44.93 美元。英特爾連續六個交易日下挫，相對今年 6 月最高收盤價 57.08 美元附近，跌幅高達 21.3%，正式步入熊市。市場人士認為，熊市是在收盤價從峰值下跌 20% 或更多之後開始，並且在熊市低谷上漲 20% 之前不會結束。

英特爾股價連跌 (圖: 谷歌)

英特爾股票在 2016 年 2 月 10 日進入過熊市，當時收盤價比 2015 年 12 月 29 日收盤價下跌 20.1%。直到 2016 年 7 月 8 日的該股才從熊市解脫，當時收於 34.00 美元，相較熊市低谷的 28.22 美元上漲 20.5%。

週一 (10 日)，英特爾 50 日均線與 200 日均線出現死亡交叉，下跌趨勢明顯。巴克萊分析師 Bla​​yne Curtis 在週二給客戶的一份報告中寫道，市場對於第三季晶片供應短缺的擔憂帶來了英特爾的拋售，同時股價在下半年的下行風險也增加。有報告指出，英特爾的 14 奈米晶片供應吃緊，最多滿足 50% 的市場需求，因此，外包 14 奈米晶片的生產已成為「唯一且合適的選擇」，因為該公司不太可能增加產能。

英特爾公佈的第二季財報中，預測下半年業績超越預期，但公司成長最快的數據中心銷售表現不佳，當時股價仍應聲下跌 8.6%。

英特爾股價今年已累積下跌 2.7%。相比之下，競爭對手 AMD(AMD-US) 今年幾乎成長了兩倍，漲幅高達 193%，費常半導體指數攀升 8.7%，道瓊斯工業指數則上漲 8.0%。