英特爾平台缺貨衝擊 Q4記憶體價格跌幅恐加劇

第三季正值筆電出貨旺季，原先英特爾 (INTC-US) 新平台 Whiskey Lake 預計第三季量產，不過根據研調機構 TrendForce(集邦科技) 調查發現，新平台供貨不足狀況延續，影響筆電廠下半年出貨，因此下修今年全年筆電出貨成長率預估，估為 - 0.2%，且供貨不足情況，恐將進一步衝擊記憶體價格，第 4 季 PC DRAM 跌幅恐擴大，另外 SSD 同樣旺季不旺，跌幅也將加劇。

TrendForce 指出，英特爾供貨不足的狀況，包含改良版的 14nm++，以及已量產半年多的 14nm+ Coffee Lake 產品線，影響目前筆電市場。

TrendForce 預估，英特爾 CPU 供貨不足，造成 8 月筆電供應缺口約 5%，9 月缺口增加至 5-10%，第 4 季則增至逾 1 成，據供應鏈訊息，新平台供貨不足狀況，最快明年上半年才有可能全面緩解。

受到英特爾 CPU 影響，除衝擊筆電下半年出貨，更影響記憶體價格，當前記憶體產業經歷 DRAM 連 9 季價格上漲後，同樣也面臨供過於求影響，價格出現反轉態勢。

TrendForce 表示，原先預估，PC DRAM 第四季價格跌價幅度為 2%，然而受到 英特爾平台供貨不足影響，衝擊筆電市場需求，PC DRAM 消耗量進一步減少的前提下，價格跌幅恐更大。

另一方面，NAND Flash 市場也同樣恐受 Intel 新平台供貨不足影響，在筆電需求受到 Intel 新平台供貨不足的衝擊下，可能導致 PC OEM 廠商對後市銷售需求保守看待，連帶使 SSD 下半年旺季不旺，造成 SSD 第四季價格跌幅大於第三季。

至於伺服器，目前正值 Grantley 與 Purley 的轉換期，根據 TrendForce 調查，現階段有少部分 OEM 客戶面臨 Purley 產品線交期變長的問題，後續值得觀察的重點，英特爾新平台供貨不足狀況，是否會擴散到伺服器市場，若後續狀況加劇，伺服器出貨量也恐受衝擊，這對包含 DRAM 與 NAND Flash 在內的記憶體產品來說，影響更甚筆電，若伺服器記憶體需求也下修，恐將加速整體記憶體報價的跌勢。