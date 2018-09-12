[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧09月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 大東 大統新創 大飲 東華 正道 富邦發達 本盟 本盟 大統益 立益 康友-KY 富邦金融 利勤 銘旺科 天仁 佳和 元大MSCI台灣 巨庭 健和興 宏亞 昶和 永豐臺灣加權 國巨 旭隼 達新 三洋紡 富邦日本 茂矽 元晶 地球 本盟 國泰日經225 金像電 遠雄來 恆大 瑞利 元大日經225 威盛 統領 南染 樂士 元大美債20正2 國碩 威宏-KY 怡華 正峰新 元大美債20反1 承啟 泰昇-KY 昶和 億泰 國泰20年美債反1 奇力新 大統新創 毛寶 元大S&P日圓反1 大毅 錩泰 懷特 富邦歐洲 強茂 程泰 燁興 FH彭博高收益債 華新科 氣立 中鴻 FH彭博新興債 同開 華電 千興 FH富時不動產 禾伸堂 台硝 威致 元大台灣高息低波 喬鼎 永記 華豐 群益道瓊美國地產 同泰 日勝化 首利 富邦臺灣優質高息 台勝科 展宇 麗正 FH富時高息低波 世芯-KY 華廣 東訊 新光內需收益 貿聯-KY 士紙 華泰 宏洲 訊芯-KY 高興昌 倫飛 嘉裕 易華電 東明-KY 虹光 東華 華園 鑫永銓 威盛 立益 杜康-DR 六暉-KY 國碩 佳和 陽光能源-DR 海悅 銘旺科 昶和 隴華 統懋 三洋紡 銘旺科 翔耀 本盟 奇力新 太空梭 瑞利 禾伸堂 麗臺 樂士 揚明光 華映 正峰新 新至陞 吉祥全 億泰 穎漢 憶聲 毛寶 泰鼎-KY 科風 展宇 迎廣 和鑫 懷特 悅城 力特 燁興 陞泰 喬鼎 中鴻 達方 正達 千興 愛山林 晟鈦 威致 皇昌 聯德 華豐 潤弘 同泰 首利 遠雄來 新世紀 麗正 夏都 誠研 東訊 欣欣 綠能 華泰 統領 誠創 倫飛 客思達-KY 嘉威 虹光 康師傅-DR 力銘 威盛 杜康-DR 亞太電 國碩 同方友友-DR 達能 銘旺科 友佳-DR 清惠 統懋 匯僑 慧友 偉詮電 一零四 勁永 翔耀 欣天然 捷泰 太空梭 新海 互億 麗臺 欣高 天瀚 可成 全國 迅杰 華映 jpp-KY 華上 漢平 台數科 君耀-KY 吉祥全 南六 光麗-KY 憶聲 基勝-KY 元晶 科風 波力-KY 華冠 和鑫 泰昇-KY 裕豐 力特 政伸 寶徠 立萬利 吉源-KY 皇普 喬鼎 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 昱晶 晨訊科-DR 綠能 友佳-DR 台勝科 陽光能源-DR 誠創 精熙-DR 嘉威 中福 昇陽光電 雷虎 力銘 中視 新至陞 秋雨 亞太電 慶豐富 達能 新利虹 立積 國光生 清惠 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 夆典 陽明 六福 元富證 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 裕融 新利虹 國光生