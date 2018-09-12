[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6488 環球晶 1012 358 5483 中美晶 -961 -2931 6182 合晶 889 -2653 5347 世界 -610 -4048 4971 IET-KY 345 357 3707 漢磊 -609 -2093 3105 穩懋 316 954 6274 台燿 -596 -933 5371 中光電 272 1797 6244 茂迪 -343 -5537 737558 VHQ元大7C購03 258 0 00694B 富邦美債1-3 -300 0 4513 福裕 166 30 4129 聯合 -248 -766 8936 國統 136 173 3323 加百裕 -211 242 4953 緯軟 133 -143 5439 高技 -200 -1153 8069 元太 133 -8655 3227 原相 -194 -60 6150 撼訊 130 -55 3264 欣銓 -170 670 4736 泰博 127 604 3374 精材 -169 133 3081 聯亞 113 306 6462 神盾 -159 -125 3114 好德 107 -47 5512 力麒 -154 -630 3221 台嘉碩 103 -156 1784 訊聯 -143 185 6290 良維 95 -205 6173 信昌電 -142 -216 8358 金居 90 -97 6147 頎邦 -136 -1011 6509 聚和 67 135 3624 光頡 -129 122 1597 直得 63 -14 3324 雙鴻 -125 -237 3563 牧德 51 -111 5289 宜鼎 -116 -87 6180 橘子 51 -1292 4947 昂寶-KY -107 -338 5014 建錩 48 -9 6220 岳豐 -104 -457 3360 尚立 48 -437 1785 光洋科 -101 -163 5530 龍巖 47 321 6266 泰詠 -85 -40 3537 堡達 42 -94 6298 崴強 -85 -188 4157 太景*-KY 41 -153 5443 均豪 -83 -954 6111 大宇資 41 89 8924 大田 -81 -426 6432 今展科 39 -22 1795 美時 -80 -382 5480 統盟 38 -389 3260 威剛 -80 -204 4432 銘旺實 35 -38 4123 晟德 -71 263 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股