新聞

[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
6488   環球晶                  1012       358 5483   中美晶                  -961     -2931  
6182   合晶                     889     -2653 5347   世界                    -610     -4048  
4971   IET-KY                   345       357 3707   漢磊                    -609     -2093  
3105   穩懋                     316       954 6274   台燿                    -596      -933  
5371   中光電                   272      1797 6244   茂迪                    -343     -5537  
737558 VHQ元大7C購03            258         0 00694B 富邦美債1-3             -300         0  
4513   福裕                     166        30 4129   聯合                    -248      -766  
8936   國統                     136       173 3323   加百裕                  -211       242  
4953   緯軟                     133      -143 5439   高技                    -200     -1153  
8069   元太                     133     -8655 3227   原相                    -194       -60  
6150   撼訊                     130       -55 3264   欣銓                    -170       670  
4736   泰博                     127       604 3374   精材                    -169       133  
3081   聯亞                     113       306 6462   神盾                    -159      -125  
3114   好德                     107       -47 5512   力麒                    -154      -630  
3221   台嘉碩                   103      -156 1784   訊聯                    -143       185  
6290   良維                      95      -205 6173   信昌電                  -142      -216  
8358   金居                      90       -97 6147   頎邦                    -136     -1011  
6509   聚和                      67       135 3624   光頡                    -129       122  
1597   直得                      63       -14 3324   雙鴻                    -125      -237  
3563   牧德                      51      -111 5289   宜鼎                    -116       -87  
6180   橘子                      51     -1292 4947   昂寶-KY                 -107      -338  
5014   建錩                      48        -9 6220   岳豐                    -104      -457  
3360   尚立                      48      -437 1785   光洋科                  -101      -163  
5530   龍巖                      47       321 6266   泰詠                     -85       -40  
3537   堡達                      42       -94 6298   崴強                     -85      -188  
4157   太景*-KY                  41      -153 5443   均豪                     -83      -954  
6111   大宇資                    41        89 8924   大田                     -81      -426  
6432   今展科                    39       -22 1795   美時                     -80      -382  
5480   統盟                      38      -389 3260   威剛                     -80      -204  
4432   銘旺實                    35       -38 4123   晟德                     -71       263  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞