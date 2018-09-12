蘋果分析師郭明錤：新i鳳不會搭載後置ToF系統

蘋果即將於台北時間週四 (13 日) 凌晨召開年度新品發布會，而在蘋果發布會前夕，知名蘋果分析師郭明錤再度發表研報，認為本次蘋果發布的新款 iPhone 將不會搭載後置的飛時測距 (Time of Flight, ToF) 系統，以及發布蘋果下一代革命性 AR 體驗所需的工作環境。

郭明錤表示，若蘋果欲提供遠優於目前 ARKit 的革命性 AR 體驗，除偵測距離 / 深度能力外，還須具備下列運作條件，包括：

(1) 5G：低延遲傳輸數據網路、

(2) AR 眼鏡：在手機螢幕上的 AR 體驗只是過渡方案、

(3) 更強大的 Apple Map 數據庫。

郭明錤認為，僅有後置 ToF (Time of flight) 所提供的距離 / 深度信息不足提供革命性 AR 體驗。

市場期待新款 iPhone 將配備後置 ToF 用於偵測距離 / 深度，以創造 AR 相關的創新使用者體驗，但郭明錤認為，完整的 AR 創新生態，除距離 / 深度信息外，還需要 5G、AR 眼鏡與更強大的 Apple Map 數據庫，故郭明錤相信，因生態尚未成熟，故今年秋季的新款 iPhone 配備後置 ToF 機率不高。

同時郭明錤並表示，因蘋果的拍照算法優於競爭對手，故 iPhone 無需配備後置 ToF 以提升拍照質量。郭明錤認為，雙鏡頭模擬已可提供 iPhone 拍照所需的距離 / 深度信息，故新款 iPhone 配備後置 ToF 的必要性也不高。