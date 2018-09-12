又見髮夾彎！中國對美企態度大轉向 背後算盤是什麼？

中國政府對美國企業態度大轉變，一改先前揚言報復反擊的作法，以免嚇跑外資。據了解，近期中方高層和美國企業接觸時，一再安撫表示，中國政府不會允許報復外國公司的事情發生。

外電報導，近來中國國家主席習近平的首席經濟顧問、中國國務院副總理劉鶴在上個月一場會議中，對美國商務代表保證，美國企業在中國業務不會成為北京方面對貿易糾紛進行反擊的目標。消息人士指出，劉鶴當時指出，中國政府不會允許報復外國公司的事情發生。

加上這個星期天 (16 日)，中國邀請多名美國主要金融機構負責人參加「中美金融圓桌會議」，之後再會晤中國國家副主席王岐山，希望透過美國金融業者打破中美貿易僵局。外界預期，中國官方很可能透過這場會面，再度釋出更多示好的措施。有中國官員指出，王岐山會向這些華爾街高階主管傳遞「一切照舊」的訊息。

讓中國態度從原本劍拔弩張揚言以牙還牙，誓言會對在華美企發動攻擊，突然 180 度轉變，改為安撫美國企業的信心，就是避免貿易戰加劇很可能連帶拖累中國經濟與投資。簡而言之，就是不想殺了「會下金蛋的鵝」。

尤其昨天美國總統川普再度放話，對中國貿易正採取非常強硬立場，更表示：「若我想要，我很快會放行對額外 2670 億美元」，代表對中國貿易戰隨時可能再升級。

京東金融首席經濟學家沈建光認為，貿易戰風險勢必會影響投資人信心，加上出口商擔心貿易戰不確定性大，提前搶出口，這幾個月美東、美西運價指出大漲超過 30%，赴美航班爆倉、運力不足。更警告，一旦美國對中國 5000 億商品全發起關稅，將影響到中國 3000 萬人的生計。

沈建光也指出，貿易戰對中國產業鏈影響絕對不容小覷，舉例來說，很多跨國企業當前對中國投資感到遲疑，也開始調整全球布局，有計劃把生產線轉出中國。加上目前中國經濟下滑、貿易疲軟、投資下滑，一旦外需擴張受到衝擊，三駕馬車失衡，出口企業風險增加也會連帶影響上下游企業的投資與消費，至於官方目前力推的新增基建設施的使用效率也會大大減弱，帶來的衝擊恐是模型計算難以計算的。