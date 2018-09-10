突破貿易僵局再出招 中國邀請華爾街高層參加金融圓桌會議

據傳中國政府打算邀請美國重量級華爾街人士參加 16 日在北京舉辦的「中美金融圓桌會議」，之後再會晤中國國家副主席王岐山，希望透過金融業打破中美貿易僵局。

《金融時報》報導，有消息人士指出，中國官員近來積極邀請美國主要金融機構負責人參加「中美金融圓桌會議」，這回受邀的華爾街高層包括黑石集團董事長 Stephen Schwarzman，以及花旗集團、高盛、摩根大通、摩根士丹利負責人和美國前財政部長 Hank Paulson。

據了解，這些上述邀請是由中國證監會副主席方星海發出，方以前是現任副總理劉鶴的副手，劉鶴在本次貿易戰中曾多次訪美談判，是避免貿易戰全面爆發的中方關鍵代表。

這項會議是由中國人民銀行前行長周小川和高盛前高管、現任礦商 Barrick Gold 董事長的 John Thornton 擔任聯合主席的新小組，將每六個月開會一次，討論中美關係，並就金融和經濟改革向北京方面提供建議。

中國方面會出席的代表，還包括現任人行行長易綱；中國銀保監會主席郭樹清；以及財政部副部長廖珉。廖珉也是最接近劉鶴的助手。消息人士指出，兩國金融人士都意識到，有義務改善中美關係，希望建立起來的連結不要因少數人而破壞。

不過，由於邀請太過倉促，據傳在近幾周才發出，許多華爾街高層負責人的行程早就安排好，無法順利出席，最後黑石將派總裁 Jon Gray 作為代表，高盛則會派該集團投行業務聯席主管 John Waldron 作為代表。美國前財長 Hank Paulson 則宣告缺席。