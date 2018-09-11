鴻海集團布局刷臉商機 亞太電、曠視攜手攻醫療、金融、流通3大領域

鴻海 (2317-TW) 積極布局刷臉商機，率先在集團採用人臉辨識門禁管理，旗下亞太電 (3682-TW) 更與曠視科技合作，聯手進攻台灣醫療、金融、流通 3 大領域；曠視技術長唐文斌今 (11) 日強調，亞太電是重要合作夥伴，第一階段將一起在台打造出標竿型產品，第二階段則是複製成功經驗，進一步拓展亞太市場。

曠視在 2011 年 10 月成立，是一家以人工智慧為核心的物聯網解決方案的國際公司，搭建世界最大的人臉識別雲平台 Face++，全力拓展人臉識別技術在金融、安防、地產、零售、手機等行業領域的應用，軟硬體產品和解決方案已經廣泛應用在金融、手機、安防、社區、物流、零售等領域。

曠視的核心客戶包括阿里巴巴、螞蟻金服、菜鳥網路、富士康、華為、OPPO、vivo、小米、聯想、秀水街、名創優品、凱德集團等，及國家公安部、國家稅務總局、中信銀行、招商銀行、中國人壽等政府部門和企事業單位。

曠視成立僅 7 年，吸引創新工廠、SK 集團、螞蟻金服等投資，鴻海集團去年參與募資，成為重要股東及合作夥伴，將攜手拓展人臉辨識、AI 等市場，唐文斌表示，亞太電是戰略性的合作夥伴，這次來台拜訪，目的是把台灣市場的需求帶回去，未來要在台灣「完美落地」，以台灣為起點，放眼全亞洲市場。

唐文斌指出，非常歡迎戰略級的投資夥伴，有戰略協同的公司加入投資，才能在不同場域發揮技術能量，目前在中國大陸的發展非常好，已經開始進行全球化策略，從台灣開始，逐步往韓國、日本、東南亞等地拓展。

他強調，在中國大陸先做好之後才開推動海外計畫，亞太電是很好的合作夥伴，對台灣的需求及認知清楚，有助未來的市場拓展。

亞太電資通訊創新應用中心總經理特助王景裕指出，唐文斌來台將拜訪 5-6 家企業客戶，主要是醫療、金融及流通等 3 大領域，讓他聽聽台灣市場及不同場域運用的需求。

王景裕強調，數位轉型的風潮興起，但台灣許多企業卻不知道從何處著手，台灣在金融科技、工業 4.0 都有著墨，目前雖受限法令與法規，但未來前景仍然看好； 針對人臉辨識的資安疑慮部分，他則認為，以金融業來說，AI 識別並不是開放的網域，相關的技術廠商也將會落地，個資並不會外洩。