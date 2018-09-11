蘋果秋季發布會最全觀戰指南：三款新iPhone 無線充電枕 iOS 12正式版

蘋果公司將於台北時間 9 月 13 日凌晨 1 點在史蒂夫 · 賈柏斯劇院舉辦 2018 年秋季新品發布會，除了三款新 iPhone 外，包括新款 Apple Watch、iPad Pro 以及無線充電枕 AirPower 等重磅設備都將悉數登場。

（史蒂夫 · 喬布斯劇院）

三款新 iPhone

周三蘋果發布會重頭戲依然是新款 iPhone。市場預計蘋果公司將發布三款新 iPhone。機型包括兩款裝備 OLED 屏幕的 iPhone XS（iPhone X 的升級機型），預計名稱為 iPhone XS（5.8 英寸）、iPhone XS Plus（6.5 英寸）。同時公司也將推出一款低端的機型，配備 LCD 屏幕，預計名稱為 iPhone XC（6.1 英寸）。

（網路流傳新機型圖片）

市場猜測相對高端的 iPhone XS 系列可能還具有雙卡雙待功能。而低配版 iPhone XC 可能不具有此功能。

（網路合成圖）

三款新一代 iPhone 都將內置 A12 晶片，A12 相較前代將擁有更好的性能和更低的功耗。不過也有傳言稱，LCD 版本的 iPhone 將不會配備 A12 晶片。

6.5 英寸和 5.8 英寸機型的 iPhone XS 預計標配 4GB 運行內存，儲存容量最高 512GB。而 6.1 英寸的 LCD 機型運存為 3GB，儲存最高 256GB。

三款機型同時配備 TrueDepth 攝影機，支持 Face ID 功能，但 LCD 機型相對於 OLED 機型的配置較低而相對便宜一些，例如並未配備雙攝、調製解調器限制 2X2 MIMO。類似於 iPhone 5c，市場猜測低配版的 iPhone XC 將有紅色、藍色、橙色、灰色和白色等多種顏色可選。

（Twitter 流傳機型顏色）

在價格方面，根據網路流傳的資訊， 5.8 英寸和 6.5 英寸的 iPhone XS 起步價格分別為 7388 人民幣和 8388 人民幣，而相對便宜的 6.1 英寸 iPhone XC 起步價格則為 5888 人民幣。

而在上市日期上，預計高端版的（XS/XS Plus）系列將為首批上市的機種，而相對低端的 XC 系列則需要推遲一個月上市。彭博消息同時指出，由於遭遇背光方面的問題，6.1 英寸 LCD 版 iPhone 的供應將相對緊張，這意味著其上市初期的供應量將有限。

（微博流傳的價格資訊圖）

但市場關注的支持 5G 版本 iPhone 今年可能不會發布。根據市場傳言，蘋果至少要到 2020 年才能推出支持 5G 技術的 iPhone。

「全面屏」iPad Pro

蘋果預計將在這次發布會上推出 11 英寸和 12.9 英寸兩款 iPad Pro。和新款 iPhone 類似，這兩款新機將擁有更窄的屏幕邊框，並加入支持 Face ID 的 TrueDepth 相機系統，而此前 iPad 上使用的物理 Home 鍵將被移除。

中國台灣《電子時報》聲稱，蘋果新一代 iPad Pro 將配備一款全新設計的 18W USB-C 電源適配器，以加快充電速度。蘋果為現有 iPad 機型提供的是 10-12W 的電源適配器，改用 18W USB-C 電源適配器將大幅度提升充電速度。

（科技媒體 9to5Mac 合成效果圖）

Apple Watch Series 4

Apple Watch 產品線預計也將升級。不出意外，蘋果公司將發布 Apple Watch Series 4 。

外媒消息稱，Apple Watch 4 邊框會進行大幅縮減，顯示面積相較於舊款將增加 15%，而整體機身的體積沒有變化，處理器則會升級到 Apple S4。

同時 Apple Watch 4 的續航能力會有所提升。同時，新款 Apple Watch 將會對健康功能進行增強，全新的 Watch OS 5 也將使得 Apple Watch 獨立性更強。著名蘋果預測分析師郭明錤則預計所有四代產品都將支持心電圖 (ECG 或 EKG) 功能。

（網路效果圖）

Mac 產品線升級

根據彭博的報導，蘋果公司將對外發布新的 Mac，機型包括一款新的廉價版 MacBook Air 和一款面向專業用戶的 Mac mini。

市場消息稱，新 MacBook Air 將取代當前的 12 英寸 MacBook，針對用戶群體將為教育用戶。在設計上將會和現有的 MacBook Air 一致，但屏幕邊框將會更窄，屏幕尺寸大約為 13 英寸，而且會配備 Retina 屏幕。郭明錤則預計，這款新的低價版 MacBook 將支持 Touch ID 指紋驗證，但不支持 Touch Bar 觸控條。

而新款 Mac mini 則是該產品線自 2014 年 10 月以來的首次更新。

在發布日期上，彭博稱考慮到發布會的重頭戲將是新款 iPhone，蘋果可能計劃在 10 月份推出新款 Mac。

無線充電枕 AirPower

在去年發布會上蘋果首次公布了其無線充電枕 AirPower，但此後的一年時間裡該產品始終沒有正式發布。來自彭博社的消息稱蘋果的工程師始終無法解決多設備同時充電時產生的發熱問題，最終不得不將上架日期推遲到今年 9 月份。

根據蘋果的展示影音，AirPower 將支持包括 iPhone、Apple Watch、AirPods 在內多款設備同時充電。這不僅會使產品線路的設計變得相當複雜，最大的問題還是在發熱上。根據分析師郭明錤的報告，受困於多個設備同時充電的發熱問題，AirPower 在今年第第三季才迎來大規模量產。

除了多設備同時充電以及提高了充電的自由度外，AirPower 還有一個亮點，就是可以自動識別設備類型，然後根據設備輸出適配的功率。

AirPower 是蘋果未來「無線」戰略中相當重要的一環。此前曾有消息透露，蘋果工程師正朝着砍掉 iPhone 所有接口的方向努力，其還曾經嘗試過製造出無充電口的 iPhone X 原型機。

新款 HomePod、AirPods

廣受外界好評的無線藍牙耳機 AirPods 也有望迎來 2 年來的首次升級。據外界消息稱，AirPods 的無線充電盒將可以用 AirPower 進行充電，而新款的 AirPods 也將提升對「Hey，Siri」識別的體驗。

根據分析師郭明錤提供的數據，2017 年 AirPods 的總銷量為 1300 萬至 1400 萬，2018 年數字還將有望翻一倍至 2800 萬。根據蘋果第第三季財報的顯示，AirPods 所在的「其他」品類成為了蘋果營收的主要增長點，營收達 37.40 億美元，比去年同期的 27.35 億美元增長 37%。

雖然蘋果沒有透露 AirPods 的具體銷量，但蒂姆 · 庫克在報告中提及這款產品時，用了「incredibly popular」（極其受歡迎）來形容這款耳機的熱銷。外界也普遍認為「其他」品類的營收增長，很大一部分要歸功於 AirPods 這款產品。

外界同時猜測，蘋果可能針對此前銷量不佳的 HomePod 產品線進行更新，發布一款低端的 HomePod。

適用於 iPhone 的 Apple Pencil

Apple Pencil 產品線也有望在本次發布會上迎來更新。市場研究機構 TrendForce 推測今年三款新 iPhone 中採用 OLED 屏幕的款式有機會支持 Apple Pencil。

蘋果之前已經申請過讓 Apple Pencil 支持 iPhone 的相關專利，當中還包含了一隻尺寸更小的 Apple Pencil。同時，iOS 的備忘錄中已經加入手寫筆記、截圖中標註註解等功能。

但市場也有不同意見，分析師郭明錤認為，2018 年新款 iPhone 將不會支持 Apple Pencil，原因在於「目前還無法提供良好的用戶體驗」。

iOS 12 正式版

此前已經完成 beta 版測試 iOS 12 預計將在本次發布會正式亮相。因為 iOS12 系統預裝在新款 iPhone 上，所以預計其將伴隨新 iPhone 一起發布（按照往年的情況，新 iPhone 於發布會兩天之後開啟預訂，並在預定之後的一周發貨，預計 iOS 12 的正式版本也會在這個時間點前後發布）。

根據之前 beta 版測試時資訊，iOS 12 突出重點之一，是針對系統運行速度做出的優化。官方表示，在安裝 iOS 12 系統後，現有 iOS 設備的整體性能可提升約一倍，啟動速度提升約 40%，鍵盤顯示速度提升約 50%，舊設備上相機應用的啟動速度甚至能提升約 70％。

同時，iPhone 上的 AR 功能也將得到強化。伴隨著 iOS 12 登場的 ARKit 2 將帶來更好的 3D 圖形渲染能力，以及對真實物品進行識別的能力。ARKit 2 甚至還能支持多人共享的 AR 體驗——用戶可以藉此，與朋友共享同一個 AR 環境，以此來共同遊戲或者進行學術研究。