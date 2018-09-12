騰訊(00700-HK)3次回購後ADR反撲

美股回升，刺激港股ADR指數向好，指數收報26574點，升151點。
股王騰訊(00700-HK)連續三個交易日進行股份回購，以介乎307.6元至313.6元，回購12.6萬股，涉及3900萬元。騰訊連續三個交易日回購，合共斥資逾8500萬元，回購相等於0.0029%股份。騰訊控股ADR收報313.92元，較港收市升5.92元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.2元，較港收市升0.9元；港交所(00388-HK)ADR收報210.91元，較港收市跌0.29元；中人壽(02628-HK)ADR收報16.69元，升0.01元。
油股靠穩，中石油(00857-HK)ADR收報5.77元，較港收市升0.03元；中海油(00883-HK)ADR收報14.24元，較港收市升0.28元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.18元，較港收市升0.03元：聯通(00762-HK)ADR收報9.22元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.86元，無升跌。
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