【大行報告】光大新鴻基：英鎊見底

光大新鴻基外匯策略師任曉平發表報告指出，早在4月時當時歐盟的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）曾表示，歐盟必須為沒有達成協議的最壞情況做好準備，並形容這是真正的風險。但昨日巴尼耶表示表示在未來6到8周達成脫歐協定是現實的。這代表11月舉行的歐盟協議將十分有可能達成一份脫歐協議。

昨日英國公佈的GDP數據，直至7月的三個月GDP 0.6%，創2017年8月以來最大三個月增幅。英國的通脹也達2.5%但英倫銀行的指標利率只是0.75%代表英倫銀行有很大的加息空間。週四英倫銀行將會議息，由於上月才剛加過息，所以預期英倫銀行暫時不會加息。但11月或12月的會議，英倫銀行十分有可能再次加息，這也支持了英鎊企穩。

英鎊早在8月中已觸及低位1.2659。這也是自2016年10月低位至18年4月高位的0.618支持。預期英鎊有機會回試1.32至133的阻力。能否再下一城? 得看美國的經濟數據和未來市場會否調整對英國脫歐和加息的預期。

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