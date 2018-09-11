【大行報告】景順：美國貿易制裁措施或令各國放棄美元

景順（Invesco）首席環球市場策略師Kristina Hooper發表最新評論，闡述對近期持續貿易爭端的看法：

- 美國總統特朗普宣布準備向中國商品額外徵收2,670億美元的關稅。無論公司能否將這額外成本轉嫁給消費者，兩種情況皆非理想，因為此或削弱消費者的購買力，亦可能影響公司的邊際利潤。投資者應該了解貿易形勢有可能惡化，尤其是特朗普已經提出，在美國與其主要貿易夥伴的持續貿易糾紛中，日本亦將會是目標之一。

- 新興市場首當其衝，這是源於國家自身困境和來自美國（主要是聯儲局）的壓力。這種情況可能會持續下去，至少直至聯儲局9月預期的加息之前。防禦力最弱的國家將繼續承受最大壓力，例如土耳其和阿根廷。

- 雖然聯儲局料將在9月份加息，但由於當局一直關注孳息率曲線倒掛的可能性，因此12月未必再度加息。聯儲局亦可能更認真發揮其穩定金融市場的角色。鑑於美元強勢有機會引發新興市場震盪，當局或將重新審視其資產負債表正常化計劃，又或採取力度較輕的緊縮措施。

- 美國的貿易政策及制裁措施可能會導致各國放棄美元並尋找另一儲備貨幣作代替。雖然此情況在短期內未必出現，但這或會為美國資本市場構成壓力。

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