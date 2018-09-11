【倫元投顧】融資大減肥台股初步見底

◆盤勢分析

經過兩天融資餘額大減 76.7 億元後，今日台股終於見到生機，雖然 2492 華新科公告 8 月單月獲利高達 6.53 元未能激勵股價強攻，但至少繳出亮麗成績單有助於穩定股價不再探低；被動元件是引爆此波績優股主跌的元兇，若能由被動元件率先止跌，將有利於穩定市場信心。

操作跌深反彈的策略為，尋找與月線負乖離過大、但基本面已超跌的個股為主，以 DRAM 族為例，雖然產業面可能於 Q4 轉壞，但股價早已回到起漲點附近，加上上半年獲利皆佳，跌深後可望有較強的反彈波，依此類推...。

技術面來看，雖然加權指數表現偏弱，不過留下長下影線，壓制指數反而有利於中小型股的反彈空間。

嚴格說來，反彈初期會先以跌深股為主，而之前抗跌的股票會做補跌，搶反彈時高位階者不能碰，這部分跟基本面無關，純粹是籌碼面因素。

整體分析，大盤今日的下影線出現在融資大減肥之後，可視為台股初步見底，則今日低點 10669 點可當作基準點，觀察是否 3 日不破低，作為台股是否修正完畢參考。

楊天迪 分析師

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