台股盤中─陸股走弱連動 又跳水失守10700點 生技成資金避風港

受國際金融局勢不穩和陸股持續走弱的衝擊，台股以小漲 10 點開出後翻黑，盤中越走越低，一度跌破 10700 點，最低來到 10693.17 點，成交值預估約達 1200 億元，權值股漲少跌多，除台積電、電信股和少數大型權值股力撐紅盤，另外少數族群如生技股，及零星個股獨自走強，法人提醒，台股技術面偏空，短線弱勢整理格局難以扭轉。

盤面上，砷化鎵族群再度成為最弱勢族群，穩懋帶頭跳水重挫跌停，全新也連帶走弱，宏捷科跌逾 7%。

被動元件族群也續弱，信昌電大跌逾 6%，九豪跌超過 4%，光頡、今展科、鈞寶和華新科跌逾 3%，日電貿、立敦、禾伸堂、國巨、美桀、蜜旺實、奇力新、大毅、智寶和立隆電等跌 2% 之上，族群幾乎是全面弱勢。

半導體族群，除台積電力守紅盤，多數個股也走弱，台勝科、環球晶均跌逾 4%，南亞科、中美晶、華邦電、嘉晶、旺宏、世芯 - KY、合晶和漢磊均跌 3% 之上。

從 50 大權值股走勢來看，僅遠東新漲逾 1.5% 最多，光寶科、廣達、台新金、台灣高鐵等穩守紅盤，華新科重挫多達 4%，大立光跌逾 3%，鴻海、台達電、日月光投控、鴻準、可成，以及非電的統一、中鋼、正新、元大金、中信金、玉山金和中壽等均遭壓在盤下。

反觀生技族群持續走揚，成為大盤中少數的亮點和資金避風港，基亞開盤即高掛漲停，健亞、合一均漲超過半根停板，泰博、明基醫、中化、東生華、懷特和和康生均漲逾 1%。

紡織族群也有不錯表現，興采漲停，銘旺實、利勤續漲逾半根停板，台南 - KY 和廣越漲 4% 左右，聚陽、儒鴻和宏遠均漲 1% 之上。

整體而言，統一投顧指出，由於美國隨時可能立即啟動對 2000 億美元中國進口商品課徵 25% 關稅，甚至還會進一步再對 2670 億美元中國進口產品課稅，此舉將涵蓋所有自中國進口商品，包括最受市場矚目的 iPhone，影響層面擴大，恐將使全球金融市場更加動盪不安，不利股市轉多。

從技術面來看，台股昨日再度跌破年線後，短中期均線及 KD 指標全數下彎，整體盤勢已明顯轉弱，尤其半年線和年線之上檔有賣壓沉重，指數短期內將不易上攻。

所幸，國泰證期研究部則指出，近期大盤在中小型族群紛紛重挫引發融資追繳的影響下，近 3 天整體融資明顯減肥，共減少 85 億元，目前融資餘額寫下近半年來的新低，不排除短線指數有機會出現反彈。