【華冠投顧】跌深反彈遍地開花!!!大盤止跌了嗎????

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、6182 合晶、2368 金像電、2344 華邦電、2327 國巨

昨日道瓊小跌 59 點，費半跌深反彈。昨日台股融資大減 63.93 億，樺漢、宏達電、GIS-KY 等股融資維持率都低於 130%。今日盤中殺至 10669 點後，開始跌深反彈，但反彈追價力道不強，且跟進量不足，所以控盤者利用最後一盤拉 2330 台積電、2317 鴻海，台塑四寶加四大金控 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2891 中信金，一次拉了 26 點，使大盤小漲 26 點，成交量 1,238 億。OTC 今日再度破底後，也開始跌深反彈，量能依然不足僅 298 億。

今日跌深反彈股族群甚多…… 如「MLCC」2327 國巨，「矽晶圓」6488 環球晶、6182 合晶、3016 嘉晶，「MOSFET」8261 富鼎，「PCB」8039 台虹、2313 華通、6153 嘉聯益、2368 金像電、5439 高技，「光學鏡頭」3406 玉晶光、3441 聯一光、3019 亞光，「工具機」1597 直得，「DRAM」2337 旺宏、2344 華邦電……

持續弱勢的有 3504 揚明光、6451 訊芯 - KY、4912 聯德 - KY、1262 綠悅 - KY、2358 廷鑫、6462 神盾、3324 雙鴻、4552 力達 - KY、3563 牧德…..

請親愛的粉絲好友盡量多照顧自己手中套牢的持股…… 未落底前，不要再追追追新股票或急著搶反彈！！幸運星請好友們盡量逢高調節套牢走空的持股…… 保留現金…… 等待主流股再現…… 跟著幸運星專業團隊一起買主流、賺主流……

4 月主流 MLCC，5 月主流矽晶圓 + MOSFET+PCB…… 這些主流我們獲利後，也在節目群組中請大家獲利，並叮嚀拉回勿撈底！！果然 7、8、9 月大幅拉回融資斷頭 ING！！！7 月老師在群組分享的新主流有 4927 泰鼎 - KY、9910 豐泰，8 月主流 2368 金像電、6121 新普、2425 承啟及 6552 易華電…… 波段漲幅拉出！！獲利完成…… 請記得，型態好的個股才容易引起市場追價及跟單意願，而成為主流股、波段股…… 老師會在洗完盤後，除了帶會員買進外，將再度無私分享給好友！！

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