【華冠投顧】掌握第一手產業資訊，台股行情啟動！

何丞唐 分析師

台股今日在 2317 鴻海、2327 國巨、6488 環球晶、6182 合晶帶動之下，加權指數尾盤反彈收紅，終場收在 10752 點，上漲 26 點，成交量為 1245 億元；店頭市場收 133.29 點，漲 0.92 點，成交量為 297.90 億元。

盤面上，2317 鴻海破底之後出現反彈，外資看好 Q3 營收表現，今收漲 3.47%，為 77.7 元；特斯拉昨日股價大漲，帶動台系電動車概念股包括 3323 加百裕、3019 亞光、4721 美琪瑪反彈。矽晶圓及被動元件當中，6488 環球晶、6182 合晶、2327 國巨等也出現破底後反彈。

台股周一大跌 121 點，OTC 指數盤中更是爆跌 3.5%，換算如加權指數，大約跌 360 點左右，可以說是血流成河。我想過去三個月以來，光是獲利三兄弟，2425 承啟、6278 台表科、2442 新美齊，2425 承啟與 2442 新美齊都已經獲利出清、賣得漂亮。我常說：「股票要買在沒有人知道的地方、要賣在大家都知道的地方。」2425 承啟從 3 開頭，邀請你「繼往聖之絕學、開萬世之太平」，還跟你報告 Nvidia 股價創下新高，「要站在巨人的肩膀上」，因此台股與它連動最高，並且電競板卡佔營收 90% 以上的，就是 2425 承啟。昨日跌停板家數多如牛毛，將近七十檔股票砍到跌停板，我也說，要在股市中成為贏家的不二法門：「避開無謂的風險、賺取應得的利潤。」老師絕對不會等到股票崩跌破線了，才叫你要小心哦、要留意哦；有本事在創高時叫大家賣，這才有意思吧！

先從二檔股票， 4721 美琪瑪、4739 康普，3 月份漲到 120 元、140 元的時候，大家都在講電動車，當初我反而跟大家說，按照我對產業掌握的第一手資訊，中國大陸已經壟斷鈷與鎳礦，這兩家公司所賣的全部都是他們的庫存，等庫存賣完之後，股價會怎麼跌，你自己看著辦。那時 4721 美琪瑪將近歷史最高、120 多元、成交量近 2 萬張，那時成交金額每天 20-30 億元。果然等 4721 美琪瑪、4739 康普財報出來，你就會知道時間是我們最好的朋友。各位你看一下現在 4721 美琪瑪股價腰斬了、4739 康普也快腰斬了。那時技術線型是不是多頭型態，一堆人跟你講「強者恆強」，他們有辦法掌握第一手資訊嗎？但我很負責任的用專業告訴你，只有股票還在高檔的時候才來得及啦，不是說等到跌破 100 元、90 元、80 元、70 元，然後才告訴你「均線蓋頭反壓」，你都會背了嘛，請問各位：要等到一直破線，你來得及嗎？所以我想我們在這裡相遇，對你的投資之路應該是非常有幫助的。我只能說，掌握第一手的資訊，才是各位在這個股市，得以安身立命最重要的方式了。

再來，重頭戲，被動元件哀鴻遍野，全國第一個跟你講被動元件要大漲的，以及 2327 國巨叫你一千元要賣的在這裡。很多人在 2327 國巨漲到 1300 元的時候，跟你說不要追了，如果你知道要跌下來為何不賣？夠簡單了吧。這波 2327 國巨 8/14 跌破 600 元之後，我跟各位說買點到了，並說這是 9 個多月以來第一次告訴大家：買點已到。我說再幫你最後一次，因為被動元件產業第一手相關報價我非常了解，果然兩周後 8/18，2327 國巨漲了一百多元，我說可以了吧，並叫你那時趕快賣被動元件，我知道這樣一定做不到你生意，但我必需要憑著我的專業告訴你，被動元件要賣了。昨天 2327 國巨跌到 515 元，各位，你看這波包括 2492 華新科、6155 鈞寶、2478 大毅、2456 奇力新，有沒有創低了，是不是讓大家避開無謂的風險。

你會問說，老師那大盤要止跌了嗎，我也要賺應得的獲利。我跟各位報告，3443 創意，上次從 300 元一路狂飆到 360 元，讓大家賺近 20%。這次股價經過整理，它今年上半年 EPS 3 元，你要去看營業毛利率跟它未來的發展，這是法人的概念，我都跟你講未來的。今天是 9/11，我認為在九月中旬過後，大盤會有所表現，並且會由這些未來具爆發力的個股先做表態。講了這麼多，重點是看看這一波大盤崩跌，您有沒有避開無謂的風險？等到機會來了，帶著獲利的資金再逢低進場？如果你一直在錯誤的循環裡，我想你應該需要告別錯誤的觀念，才能跟正確的投資觀念相連。站對位置吧，擁有第一手產業資訊，並且還要比法人提早一小步，我想你應該就能夠在顛簸的行情當中，找到你穩穩獲利的幸福。

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