長亨法說紀一珍親自主持 訂單能見度5年起跳 2020年大躍進

航太發動機零組件廠長亨 (4546-TW) 今 (11) 日召開法說會，由素有台灣航太業唯一俠女之稱的董事長紀一珍親自主持，紀一珍指出，今年缺料情況已緩解，推升前 7 月稅前淨利賺贏去年全年，隨著航太產業需求日增，長期成長趨勢明確，目前在手訂單至少 5 年起跳，法人認為，長亨訂單狀況樂觀，明年營收可望再成長 20%，營運大躍進時間點將在 2020 年。

紀一珍說明，「事實上客戶要的訂單是十年」，目前在手訂單就有 100 多億元，看好明年開始到 2020 年，獲利會翻倍成長，「大躍進時間點將落在 2020 年」，而今年處於復甦階段，雖不如預期也不會差。

整體而言，紀一珍強調，長亨接下來以協同開發、無人工廠、新廠出貨和高階高毛利產品為做為成長動能，目前擁有路科一廠、路科二廠和本州廠 (無人工廠，而路科三廠預計明年第 1 季完工啟用，也將在新廠內成立研發中心，用以發展高階高毛利產品，新廠整體投資不超過 5 億元。

另外，紀一珍也提到，近期獲得發動機大廠普惠的邀請，協同開發新世代發動機關鍵零組件，而這次是打破以往慣例免收高達 24 億元的入門金，顯示對長亨的高度肯定，也樂觀看待有機會大幅拉開與同業間的差距。

長亨營收主要來自於飛機發動機中的航太高端產品，與全球航太前三大的法國 Safran 集團、美國 GE 和勞斯萊斯皆有合作，是 Safran、 GE 等 Tier 1 長期發動機關鍵零組件合作廠商。