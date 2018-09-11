〈每日外資外匯觀點〉英鎊漲勢不過是短暫的、瑞銀：美元上漲正是該拋售的時候

歐盟首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 表示，有望在六至八周內與英國就脫歐達成協議， 激勵英鎊周一拉升近 100 點，一舉攻克 1.30 關卡，美元指數退守 95。

花旗：英鎊漲勢不過是短暫的

ING 外匯策略師 Viraj Patel 表示，目前市場仍有大量英鎊空頭部位，要待英國退歐取得具體進展，英鎊的尾部風險才有望解除。

富國銀行外匯策略師 Erik Nelson 也認為，近期隨著英國脫歐談判的進展，英鎊前景正在改善，脫歐協議不確定性愈能排除，英鎊的表現就會愈好。

花旗集團 G10 外匯策略北美主管 Calvin Tse 則指出，英鎊雖受消息帶動而走高，但漲勢可能僅是短暫的，因為在「八週內與英國達成脫歐協議」的新聞中，並未宣布任何具體內容。

花旗在日前的報告中指出，隨著脫歐日期逼近，預期英鎊仍將走低，中期雖有進展，但不構成持續性利多。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀：美元上漲正是該拋售的時候

瑞銀證券指出，美元近期上漲，在美元被高估下，正是交易員應該拋售美元的原因之一。儘管中美貿易衝突使得投資人因避險需求買入美元，但貿易衝突升級將對美元構成壓力。

皮克泰資產管理 (Pictet Asset Management) 首席策略師 Luca Paolin 也認為，美元估值至少是 25 年來最高水平，目前已處於超買狀態，一旦回檔，很可能出現閃崩。

瑞穗外匯策略師 Sireen Harajli 則從技術面來看，目前上檔關鍵壓力點位於 95.6 ，一旦突破，預期還會有更多的上升空間。