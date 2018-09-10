〈每日外資外匯觀點〉美元兌日圓可能續跌 美銀：歐元秋季大幅波動恐是警訊

BK：美元兌日圓可能持續下跌

BK 資產策略董事總經理 Kathy Lien 指出，上周五公布的非農就業報告進一步確定美國聯準會預定 9 月 26 日升息步伐，本周將出爐的零售銷售也可能意外上升，預期美元兌其他主要貨幣的漲幅將擴大，但在川普暗示日本可能成為下一個貿易戰目標後，美元兌日圓可能持續下跌。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美林預警：歐元秋季將出現大幅波動

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 發布報告，直指目前像極了 1998 年亞洲金融風暴的翻版，並預言這一次歐洲將成為全球危機蔓延的中心，德國資本貨物的外國訂單在過去七個月下跌 12%，預示著危機的到來；而隨著歐洲投資人的匯回，歐元將在秋季出現大幅波動。

Hartnett 並以巴西幣 (里耳) 的崩跌作為危機指標，日前歐元兌巴西里耳創下歷史新高，從歷史經驗來看，每次里耳崩跌總伴隨危機事件。

10 月升息預期若落空 加幣貶壓加重

美元兌加幣八月底連續大幅上漲後，周一位於 1.3184 附近整理。加拿大豐業銀行指出，由於加拿大貿易政策不確定性及新興市場貨幣普遍疲軟，美元兌加幣走勢受到市場情緒主導而走高，而且隨著殖利率利差擴大，隱含波動率上升，提高市場風險。

三菱日聯金融集團也表示，美加兩國九月底若無法達成進出口協議，加拿大央行 10 月升息的預期將落空，加幣面臨的貶值壓力將增加。