中國建材價格大漲官方要查 鋼鐵水泥類股嚇趴 黑色期貨也跟著倒

日前中國建材價格飛漲，這回引來官方關注。中國發改委昨 (10) 日發文指出，將對砂石、水泥、混凝土等建材價格展開調查，消息傳出後，今 (11) 日建材股全面嚇趴，黑色系期貨也全面走低。

這回發改委相關負責人出動，預計到相關協會的砂石、水泥、混凝土等建材價格情勢進行調查研究。昨天相關類股賣壓沉重，今天依舊青筍筍，尤其鋼鐵類股更是帶頭殺跌，新鋼股份、韶鋼松山、柳鋼股份一度逼近跌停，新日恒力跌逾 7%，方大特鋼、寶鋼股份跌逾 6%。

中國鋼鐵股今日暴跌 (圖自新浪財經)

其他包括水泥、煤炭加工開採類股也接近全線下跌，海螺水泥 (600585-CN) 挫近 8%，華新水泥 (600801-CN)、北新建材 (000786-CN) 挫 6%，天山股份 (000877-CN) 跌 4%，及萬年青 (000789-CN) 跌 3%。

相關類股除了在股市灰頭土臉，期貨市場同樣黑壓壓，和建材相關的黑色系期貨領跌，其中又以鋼鐵、煤炭跌幅居前，焦炭一度跌逾 4%、熱卷、螺紋鋼等跌幅皆超過 3%。

中銀國際分析師王欽指出，這禮拜全國水泥市場價格較上月繼續走升，漲幅為 1.2%。價格上漲區域主要是江蘇、浙江、安徽、上海、江西、湖南、四川和遼寧，幅度人民幣 10-40 元 / 噸。報告指出，從 9 月以來市場需求進入旺季，企業陸續恢復供貨，看好水泥價格持續走高。

王欽表示，京津冀地區因有工程趕工和環保限產因素，企業上半年發貨月增幅度明顯升高，華東地區下游需求恢復節奏基本平常；華南短期受雨水天氣影響，尚未恢復到最佳狀態，也處於正常水準。

對於官方要調查，他認為考慮到目前水泥價格上漲主要是施工旺季和供給短缺等正常供需因素所致，今年水泥整體變動幅度也比較小，預計這回發改委調研對水泥價格影響較小，對後期錯峰停窯實施影響有限。

事實上，這並不是發改回第一次調研漲價期貨商品，早在今年 5 月，動力煤價格上漲也引來發改委的注意，點名會採取措施讓價格穩定在合理區間。當時消息出爐後，動力煤價格持續暴跌，但到了 6 月供需依舊緊張的情況下，價格重新收復失地更再創新高。