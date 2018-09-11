達利歐重磅新書全面解讀債務危機：歷史還會重演

在全球金融危機發生 10 年後，世界最大對沖基金——橋水基金創始人達利歐也發出了自己的感慨。在回望過去的同時，達利歐試圖解釋過去的教訓如何指引未來的危機應對，並將這些想法收錄到了一本新書之中。

達利歐在美東時間 9 月 10 日發表的文章中稱，10 年前的 9 月份，全球金融體系幾乎陷於癱瘓，這令很多人的生活徹底改變。但是縱觀歷史，這種危機已經出現過很多次，而且未來還會繼續出現。

達利歐認為，世界上的一切都在往復循環，如果對重複出現的事件仔細研究，就能發現其中的規律，從而得出正確處理這些事件的原則。

他提到，早在 2008 年前，他就和橋水的其他同事共同研究歷次債務危機的規律，而正是因為對這些規律的把握，橋水才得以在其他人艱難掙扎之際安然度過危機。

達利歐在文章中寫到，他對於債務危機規律的理解全都收錄進了這本新書之中——《理解大型債務危機的模板》（A Template for Understanding Big Debt Crises），如今希望陸續以短篇文章的形式，分享其中提到的一些想法。

這本書總共 471 頁，達利歐介紹，其中包括三大部分：

第一部分是對模板的解釋，告訴讀者債務周期是如何運作，同時提出應對債務周期的原則。

第二部分詳細介紹歷史上三次大型債務危機的情況——2008 年金融危機，1930 年代美國大蕭條，1920 年代德國高通膨疊加的經濟蕭條。

第三部分簡要介紹過去 100 年中發生過的一般性債務危機，總共是 48 次，以便觀察這一模板如何適用於所有這些案例。

（圖片截取自達利歐新書《理解大型債務危機的模板》）

達利歐表示，所有的大型債務危機都可以分為六個階段：周期早期、泡沫階段、觸頂、蕭條、去槓桿以及正常化。

（圖片截取自達利歐新書《理解大型債務危機的模板》）

他認為，人們從未實現在舉債過多和舉債過少之間取得完美的平衡，其中前者正是債務危機出現的根源，而後者又會限制經濟發展。在現實世界中，天平總是會向二者之一傾斜。

和很久以前發生的事情相比，人們通常容易記住近期發生的事情，這會導致更大的搖擺。因此，每 15 年左右出現一次大型債務危機，很大程度上是不可避免的。

達利歐將債務危機分為兩大類——通膨型債務危機和通縮型債務危機，其中前者通常出現在擁有大量以外國貨幣計價債務的國家。

他認為，如果能達到以下兩個條件，那麼絕大多數債務危機都能迎刃而解：

1、債務以本幣為主；

2、決策者知道如何處理危機，且有足夠的權限去做。

他表示，處理債務危機的關鍵在於將壞帳之痛分散出去，如果債務主要是以本幣計價的，那麼通常能夠較好的得到處理。這其中最大的風險不在於債務本身，而在於決策者不知道該怎麼做，或者沒有採取相應措施的權限。

達利歐提到，在化解債務危機、實現去槓桿的問題上有四種途徑：

1、緊縮；

2、印錢刺激經濟；

3、債務違約 / 重組；

4、財富再分配

達利歐認為，債務危機得到完美化解的結果，就是「漂亮去槓桿」，也就是在債務負擔下降的同時，經濟仍保持增長，而且通膨不出問題。要實現這一點，就要權衡使用上述四種途徑，以實現通縮力量和通膨力量之間的平衡。

達利歐表示，對於央行來說，要更好的平滑債務周期並阻止債務危機的出現，應該設定三重目標——控制通膨、促進經濟增長以及抑制債務的過度擴張以阻止投資泡沫，而不是僅僅着眼於控制通膨這一個目標，或者是控制通膨、促進增長這兩個目標。

如果大型債務危機真的出現，此時該做什麼？達利歐認為，首要任務就是通過提供大量流動性等方式拯救整個金融體系，此時道德風險問題可以暫時不予考慮。

決策者的反應是否快速和果斷，是決定蕭條嚴重性以及時間長度的最重要因素。

他還提到，在債務危機中，經濟政策制定者是否擁有足夠的專業知識以及處理突發事件的權力，是否能避免法律以及監管上的障礙，對於危機的處理至關重要。「無知和權限不足是比債務本身更嚴重的問題。」

達利歐表示，在債務危機解除之後，決策者通常還要進行一段時間（5-10 年）的經濟刺激，直到債務危機的餘威完全消散。他寫道：

經濟活動以及資本形成的復甦通常非常緩慢，即便是在「漂亮去槓桿」期間。

實際經濟活動要重回前一個巔峰水平，通常需要 5-10 年（也就是「失去的 10 年」）。