【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，旅行者保險（TRV.US）股價下跌，預計四級強風暴將侵襲美國東海岸，蘋果（AAPL.US）也錄得下跌，特斯拉（TSLA.US）大漲。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 25,857 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,877 點；納斯達克指數上升 0.3% 至 7,924 點。美方稱正就美朝領導人再次會晤進行協調；美國與歐洲重啟貿易談判，預計 11 月達成部分協議；有消息指英國脫歐協議有望 6-8 星期達成。

油價週一下跌，因美國原油庫存可能增加，對油價造成壓力。紐約 10 月期油下跌 0.3% 至每桶 67.54 美元。美國能源部長昨天會晤沙特阿拉伯的能源部長，並將於週四與俄羅斯的能源部長見面，美國希望他們能維持產量以保證制裁伊朗生效後原油供應不會繼續減少。金價下跌，紐約 12 月期金微跌至每盎司 1,199.8 美元。

香港和內地股市週一下跌。除內地電訊股外所有板塊均下跌，水泥及教育股跌幅最大。個股方面，中國民政部公佈《殯葬管理條例》徵求意見稿，其中提及多項殯葬服務內容被確定實施政府指導價和政府定價，並將會有步驟地實行火葬，福壽園（1448.HK）暴跌 23.4%， 公司於收盤後發布公告指其營運一貫高度合規，故即使條例草案生效，也不預期將對業務營運造成任何重大不利變動；呷哺呷哺（520.HK）被指有客戶用膳時由火鍋湯底夾出一隻老鼠，股價下跌 6.1%；中國金茂（817.HK）及中駿集團（1966.HK）於昨天中午公布 8 月營運數據，股價分別下跌 2.0% 及 2.1%。恒生指數下跌 1.3% 至 26,613 點，國企指數下跌 1.2% 至 10,434 點，香港股市成交金額減少 15.9% 至 929 億港元。上證綜合指數下跌 1.2% 至 2,669 點，滬深兩市成交金額減少 9.3% 至人民幣 2,447 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的美團點評（3690.HK）孖展認購仍未足額，國際配售則超購 10 倍。

◇ 合生創展（754.HK）公布 2018 年首 8 月合約銷售金額、合約銷售面積及均價分別為人民幣 99.1 億元、85.0 萬平方米及每平方米人民幣 11,661 元，按年分別提高 70.1%、大增 101.9% 及下降 15.7%，其中 8 月合約銷售金額同比大增 2.1 倍，優於首 7 月。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 74.6 萬股，相當於現有股本 0.058%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.160%。

◇ 華電福新（816.HK）公布 2018 年首 8 月發電量同比增加 7.0%，其中 8 月發電量按年上升 3.7%，增速低於首 7 月（風電業務與首 7 月落差較大；天然氣及其他業務增速遠高於首 7 月）。

◇ 港亞控股（1723.HK）主要於香港從事預付產品（即 SIM 卡及增值?）的批發及零售，目標終端用戶大部分是菲律賓或印尼流動用戶，彼等大部份主要為香港家庭傭工。公司在香港針對菲律賓人的預付產品銷售市場中排名第一，佔約 33.5% 的市場份額（按 2017 年零售銷售收益計）；同時亦在香港針對印尼人的預付產品銷售市場中排名第二，佔約 24.2% 的市場份額。2016-2018 財年（截止 3 月 31 日），公司收益分別為 2.0、1.9 及 1.9 億港元，經調整股東應佔溢利分別為 2,591、2,874 及 2,881 萬港元。2019 財年首 4 月公司銷售營辦商 A 及 B 產品之合共收益同比增長約 19.0% 至 6,980 萬港元，但公司預期 2019 財年財務業績將受到上市開支的重大不利影響。公司今天起至 9 月 14 日招股，預計 9 月 27 日上市，招股價介乎 1.0-1.3 港元，淨集資額約 5,390 萬港元（招股價中位數，90% 配售，不包括 17% 舊股），市值介乎 4.0-5.2 億港元，相當於 13.9-18.0 倍 2018 財年經調整市盈率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)