川普推文遭多方更正 白宮經濟顧問承認出錯 強調表現為10年來最佳

美國總統川普總愛誇躍自己任內的經濟成就，這已經不是新鮮事，不過這次他發推文之後，白宮經濟顧問不得不快速出面澄清。

川普週一 (10 日) 發推文表示，美國的 GDP 成長 (4.2%) 已經高於失業率 (3.9%)，這是超過一個世紀以來首見的成就。這則推文發表之後，多家新聞機構及社群上，都引用數據指出這是錯誤的說法。

以美國政府自 1948 年後，開始進行 GDP 及失業率的官方統計以來，以季度計算，GDP 成長超過失業率的情況超過 60 次，相當於有 20% 的時間都是如此。

白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 稍後表示，總統的說法是錯誤的，正確的說法應該是，這是 10 年以來最好的。Hassett 說，他懷疑有人加了一個「0」，並傳達給總統，他們不應該犯這樣的錯誤。

政府數據顯示，美國前次 GDP 優於失業率在 2006 年第一季，當季的 GDP 成長為 5.4%，失業率為 4.7%。

這不是白宮第一次引用不正確的統計數據，並大肆吹捧。

上個月，白宮新聞祕書 Sarah Huckabee Sanders 錯誤地聲稱，川普製造的非裔美國人工作機會，是前任總統歐巴馬 (Barack Obama) 的 3 倍。

Sanders 在 8 月 14 日表示，在川普上任 1 年半期間中，為非洲裔美國人創造了 70 萬個新工作崗位，但歐巴馬執政的 8 年裡，總共只為非裔美人創造 19.5 萬個工作機會。

但根據美國勞工局統計，大蕭條以來黑人的大部分就業增長，發生在歐巴馬政府期間。這 8 年中，黑人就業機會大約增加 320 萬，是川普上任迄今的 4 倍多。

川普最近關於股市的推文也出現極大誤差。他在週日的推文表示，自選舉之後，股市上漲近 50%。但如果統計標普 500 指數的漲幅，自 2016 年 11 月 8 日川普勝選以來，指數上漲幅度約為 35%。