兩份報告同時看多 特斯拉週一強漲8.5%

在 Baird 與 Bernstein 接連發布看漲報告之後，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 週一強漲，收 285.50 美元，漲幅達到 8..46%。

Bernstein 看好跌深反彈

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 週一在給客戶的報告中指出，自 8 月 7 日執行長馬斯克 (Elon Musk) 發表私有化推文之後，特斯拉股價至上週五跌幅已達 30%，帶來買入機會。在特斯拉跌到 300 美元以下時，反彈的機會常常出現。

Sacconaghi 認為，未來幾週的交易情緒，看起來會對特斯拉股價有利。特斯拉的近期風險回報相對偏向上行，有可能回到 270 至 370 美元區間的中間位置。

Sacconaghi 表示，最近股價下挫，主要反映潛在訴訟的風險、馬斯克「愈來愈不穩定」的行為、電動車的競爭加劇，以及更多高層主管的離職。

然而，Sacconaghi 認為，這些很少是與基本面有關的，而過去 18 個月，每次特斯拉股價下降至 300 美元下方，往往提供了近期的買入點。

Sacconaghi 是華爾街著名的懷疑論者，馬斯克甚至在今年稍早的財報會議上，把他的一個問題稱為「傻瓜」及「無聊」。他對特斯拉長期仍持中立看法，也仍質疑 Model 3 的獲利能力。

Baird 認可超級工廠優勢

週一另一個利多報告來自 Baird。Baird 分析師 Ben Kallo 及 David Katter 在訪問公司工廠後表示，製造能力應該是特斯拉長期的競爭優勢。「我們相信特斯拉的超級工廠，使這家公司能夠透過電池組裝配的工業化和規模經濟，來降低成本。」

Baird 在報告中表示，雖然圍繞管理層更換頻繁，與執行領導能力上的負面新聞，仍是可能打擊股價的未爆彈，但即使領導人鬧劇不斷，強勁的公司基本面，理應推高股價。

Kallo 還重申了他的買入評級，並堅持 411 美元的目標價格，若以上週五收盤價 263.24 美元計算，相當於要上漲 56.1%。

即使週一大漲，特斯拉在過去 1 個月內，跌幅仍在 20% 以上。