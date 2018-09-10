馬雲明年交棒張勇 阿里巴巴低開2.3%

美東時間 9 月 10 日周一，標普 500 指數高開 12.11 點，漲 0.42%。道瓊斯工業平均指數高開 98.45 點，漲 0.38%。那斯達克綜合指數高開 42.30 點，漲 0.54%。

受馬雲交棒消息影響，阿里巴巴低開 2.3%。隨後，阿里巴巴股價快速下跌，觸及逾一年低點 157.74 美元，目前跌 2.69%。

今日早些時候，阿里巴巴官方微博發布馬雲公開信，其稱明年今日將不再擔任董事局主席，改由 CEO 張勇接任。

在公開信中，馬雲表示公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊，公司不可能只靠幾個創始人，並且從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的 CEO 和董事長工作：

我們相信只有建立一套制度，形成一套獨特的文化，培養和鍛煉出一大批人才的接班人體系，才能解開企業傳承發展的難題。為此，這十年來，我們從未停止過努力和實踐。

不過阿里巴巴官方也表示，在 2019 年 9 月 10 日後，馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到 2020 年阿里巴巴年度股東大會。馬雲除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機製做努力和貢獻外，將回歸教育。

特斯拉股價開盤上漲逾 5%，券商 Baird 將特斯拉股票選為「最新推薦」，認為強勁基本面可以推高股價。

上周五，特斯拉兩位重要高管離職。但 Baird 分析師表示，即便發生戲劇性事件，也要買入特斯拉股票，因該機構最近參觀了特斯拉弗里蒙特工廠，在此之後信心上升。

蘋果下跌 1.2%，盤中一度跌 1.8%；上周五，該公司警告稱，提議的關稅會影響「範圍很廣」的該公司產品。

中概股方面，愛康國賓下跌約 13%；上周五，該公司宣布收購方（IK Healthcare Investment 和 IK Healthcare Merger）對合併的重新評估，並表示公司目前沒有足夠的現金來償還某些可轉換貸款。

