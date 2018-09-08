馬斯克大麻問題疊加重要高管離職 特斯拉股債暴跌

本周五，特斯拉股債雙雙重挫。最近公司 CEO 馬斯克在直播中抽大麻引起爭議，接着又傳出公司高層人事巨震。

美東時間 9 月 7 日本周五，特斯拉股價低開逾 7%，盤中一度跌破 253 美元，跌幅突破 10%，創兩年最大盤中跌幅，午盤跌幅有所收窄，收跌 6.3%，收報 263.24 美元，收創約五個月新低。

比股價更嚴重的是債券問題，在周五，特斯拉的融資成本創造了最高紀錄。

本周五，特斯拉 2025 年到期的債券價格跌至創紀錄的 82.03 美分，較今年 8 月 7 日跌近 12%，殖利率由此逼近 8.9%。據彭博統計，在所有公開發行美元債的美國公司中，還沒有哪一家債券殖利率超過了 8%，同時市值還能保持超過 400 億美元。也就是說，在 400 多億美元這一高市值的公司中，沒有哪家像特斯拉的債券殖利率這麼高。

今年 8 月 7 日，馬斯克宣稱，已獲得用於特斯拉私有化的資金，當天 2025 年期特斯拉債券的價格為 93 美分。一年前特斯拉發行這隻債券時殖利率還只有 5.3%。

前對沖基金經理、CNBC 節目 Mad Money 的主持人 Jim Cramer 評論稱，關鍵是特斯拉的債券持有者，不是股東，債券在一直下跌。他甚至已經不再看股價，因為股價表現是情緒化的。特斯拉首席會計官離職給公司財務狀況亮起了紅燈。

周五盤前，特斯拉又傳高層人事動盪的消息。公司 8-K 文件顯示，上任僅一個月的特斯拉首席會計官 Dave Morton 將辭職。

在一份聲明中， Morton 稱，由於「公眾對公司的關注程度」，他辭職了。

「自從我於 8 月 6 日加入特斯拉以來，公眾對公司的關注程度以及公司內部的步伐都超出了我的預期，」Morton 說。 「這讓我重新考慮了我的未來。我想明確表示，我非常相信特斯拉的使命和未來前景，而且我對特斯拉的領導或財務報告沒有異議。」

Morton 此前是著名硬盤生產商希捷科技的首席財務官，其在那裡工作超過 20 年。

也在周五，彭博消息稱公司首席人事官 Gaby Toledano 離職，其將不會在休假結束後重返公司崗位。在一份聲明中，特斯拉發言人稱 Toledano 要求離開，以便花更多的時間陪伴家人。Toledano 於 2017 年 5 月從藝電離職，加入特斯拉。

本周四，馬斯克在一場現場採訪中吸食大麻並喝威士忌，這讓觀眾大吃一驚。

直播中，喜劇演員 Joe Rogan 在與馬斯克對談時遞給他一支大麻煙。當被問及之前是否曾嘗試過時，馬斯克說：「是的，我想我曾嘗試過一次。」

「你可能因為股東不能抽吧....，」Rogan 說，馬斯克反駁道：「我的意思是這是合法的，對吧？」

他被告知這種香煙在加利福尼亞是合法的，隨後當着鏡頭的面，馬斯克吸食了大麻煙。

Rogan 的播客「The Joe Rogan Experience」是美國最受歡迎的播客之一。五個小時之內，他在 YouTube 上與 Musk 的採訪直播吸引了近 45 萬觀眾，320 萬人訂閱了他的 YouTube 頻道。

此後聯合國聯邦信貸聯盟的首席投資官 Christopher Sullivan 評論稱，馬斯克這位 CEO 的判斷力正受到密切關注。隨著更多的競爭對手出現，特斯拉又未能達到生產目標，這些問題肯定足以讓特斯拉受到投資者質疑。

CNBC 後續報導稱，雖然加州法律允許將吸食大麻作為娛樂手段，但馬斯克公開吸食大麻可能違反了特斯拉公司的規定，並可能會對他的職業生涯造成不利影響。

華爾街見聞此後文章提到，雖然馬斯克是在加州參加直播節目中吸食的大麻，但有人會認為馬斯克在節目中是代表特斯拉的 CEO，喝酒和吸食大麻令他在工作時受到影響。

事實上，這不是馬斯克第一次因為可能吸食大麻遭到懷疑。

華爾街見聞上月文章提到，今年 8 月接受紐約時報採訪時，馬斯克透露，他當月發布考慮以 420 美元價格讓特斯拉私有化的 Twitter 帖子時，既沒有旁人看到也沒有人審查。他希望給一個比當時的近期交易價溢價大概 20% 的收購價，約為 419 美元，他四捨五入成了 420 美元。碰巧美國發起的國際大麻日就是 4 月 20 日。但他不是因為自己抽大麻才選了這個定價，他當時並未抽大麻。

上述紐約時報報導還暴露了馬斯克服藥幫助睡眠的習慣，提到馬斯克在採訪中承認自己經常靠吃安眠藥安必恩幫助緩解失眠。一些特斯拉的董事擔心，有時他服這種藥非但沒有讓他入睡，還造成他深更半夜在 Twitter 上發帖。另外，一些董事還知道，馬斯克有時服用製造愉悅的娛樂性藥物。

『新聞來源／華爾街見聞』