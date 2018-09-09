升息概念股逆勢走多頭

【撰文／張文赫】

美國經濟走強，FED 預計今年 9 月底將再次升息，12 月若經濟數據符合預期的話，將還會再升息一次，明年也會升息 4 次正式進入升息循環。美國經濟越來越好的情況下，川普政策以美國優先，美股獨強，透過貿易制裁向各國宣戰，搞得全球股市雞飛狗跳。而貿易戰已經開始造成全球景氣下滑，對資訊電子產品需求下降，讓上游缺貨的電子材料訂單出現下滑，而因為景氣有所疑慮，擴廠也轉為保守，對自動化設備也是一大影響，因此可以看到今年 Q2 一路大漲的漲價概念股以及工具機，出現大幅修正，業績雖然還是一級棒，但市場已經認為明年會衰退，資金撤出轉向安全的標的，外資近期大買金融股，避開電子，壓寶升息概念！

產險有三寶 第一保、新產、旺旺保

過去 10 幾年利率一直往下走，如今確定進入升息循環，有助於壽險業的長期評價，壽險業會因升息而產生利差，因為現在保單的預定利率都很低 (台幣保單 2.25％、外幣保單 2.75～3.15％)，一旦美國升息循環啟動牽引台灣升息，以 FED 升息 1 碼，新錢 (債券到期再投資、債券利息收入、淨流入保費收入等) 投報率上升 25 bps 試算，各家壽險業者獲利挹注落在 3～15 億元之間，EPS 影響數約在 0.06～0.18 元，並且 Q3 是除權息旺季，壽險股獲利將會三級跳。

旺旺保 (2816) 主要為承保非人壽保險之其他風險以銷售保險契約為主，包括火險、車險、海險、意外險、工程險、傷害險及再保險。今年 8 月法說會表示，透過加強以往欠缺通路、直接業務比重，以及提高每張保單適足率來因應，上半年總體簽單約 53.3 億元，年增率 1 成。公司於 2015 年獲淮增加中國產物保險 (泰) 大眾有限公司投資，持股比重來到 62.39％，成為旺旺保第一個海外營業據點，由於泰國有 63 家險產公司，中產泰國大眾業務承接量受到資本額限制，加上泰國政府對於外資機構的管制，旺旺保爭取放寬增資門檻，去年保費收入約 3000 萬泰銖，總資產約 1 億元泰銖，近兩年營運處於損益兩平邊緣，積極擴大海外市場。

公司上半年 EPS 1.81 元，Q3 還有股息入帳，全年超過 3 元，目前本益比 7 倍以下，在 OTC 中小股下跌之際，逆勢大漲創下波段新高 21.65 元。

中再保 (2851) 早期具備國營色彩，2002 年轉為民營，並由長榮集團入主，目前公司是國內少數有再保業務的台資公司，2016 年開始設立國際保險業務分公司，跨足海外，近年國內再保市占率持穩在約兩成；而以中再保營收比重來看，國內產險業貢獻 63％、國內壽險業 26％，其餘來自國外產壽險業，占比合計 11％。公司去年獲利創下高峰，其一來自綜合率跌破 9 成，創下現任團隊入主後的最佳水準，原因包括風災等大型損失的出險率降低，與費用控制，帶動核保利益走揚，而投資收入則有全球金融市場多頭加持，同樣繳出近年最佳成績，帶動獲利走高。

來源：《萬寶週刊》 1297 期

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