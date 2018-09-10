日出茶太海內外展店發酵 六角8月營收續創歷史新高

受惠「Chatime 日出茶太」海內外展店效益持續發酵，六角 (2732)8 月營收續創歷史新高，達 3.7 億元，月增 0.93%，年增 48.15%；累計 1-8 月營收 24.62 億元，年增 56.78%。六角表示，主要成長動能除「Chatime 日出茶太」，以及今年併進來大陸茶飲「黑瀧堂」及「果麥」品牌外，底下王座餐飲在上半年大擴張加上營運體質調整後，營收趨勢動能持續往上。六角指出，目前逾七成的營收來自於茶飲，旗下自創品牌「Chatime 日出茶太」，受惠夏日茶飲旺季，加上全球布局，8 月陸續插旗海外，下半年展店策略已經逐漸朝向自都會區擴散至都會周邊城市，加上合併杭州瑞里「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌，持續展店規模經濟效益顯現。



另看準指尖美食科技與行動支付趨勢，六角結合旗下 9 大餐飲品牌，逾 80 家門市，首創連鎖餐飲集團唯一跨品牌紅利積點 APP「六角美食通」，並優化推出「電子錢包」與「線上外帶點餐」服務。六角提到，APP 每月會員的使用率超過 50%，消費頻率更高達近 3 次，同時已帶動會員消費熱度約佔營收一成。



展望第四季，六角認為，隨營運優化調整，旗下餐食品牌，再推新品牌「京都勝牛」搶市，預計 10 月於台北信義新光天地 A11 開幕，加上「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」與「大阪王將餃子」等品牌，以及「Chatime 日出茶太」、杭州瑞里「黑瀧堂」及「果麥」品牌，都將持續保持擴張態勢，提高全球市佔率，進而享有營運成本優勢，營收獲利成長可期。

