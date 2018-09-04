實現新零售概念 國泰世華銀攜手六角 推「六角美食通」APP電子錢包

國泰金 (2882) 旗下國泰世華銀攜手餐飲集團六角國際 (2732) 推出「六角美食通」APP 電子錢包服務，國泰世華銀總經理李偉正表示，雙方合作希望透過銀行擅長的金流處理能力，導入最新的金融科技，協助六角國際打造兼具安全且便利自有品牌行動支付。政府訂下 2025 年行動支付普及率 9 成的目標，為響應政府推動無現金社會目標，國泰世華銀全面導入 Apple Pay、Sumsang Pay、Google Pay 等「國際三大 Pay」，並首創安全的行動支付平台，協助國內各大連鎖通路在原有的網站、APP 及實體商店，快速導入線上、線下虛實互通的自有行動支付，且可將結帳與會員累兌點功能合而為一。



去年以來，國泰世華銀與全家 (5903) 推出 My FamiPay、85 度 C 合作電子錢包後，今 (4) 日宣布與六角國際合作，提供 APP 電子錢包服務，以實現「新零售」概念，緊接著還有連鎖藥妝龍頭屈臣氏的 Watsons Pay 行動支付將加入其行動生活圈行列。



六角國際董事長暨總經理王耀輝指出，「六角美食通」APP 整合旗下 9 家餐飲品牌，超過 80 家門市，上線即累積 10 萬會員，近期優化導入電子錢包與線上外帶兩項功能，以每個月 30 萬交易戶數來看，全年交易戶 360 萬戶之多，透過行動支付，簡化支付處理流程。