內外銷雙箭齊發 來思達參展上海家博會 業績目標上看3億元

來思達 (8066) 今日參展第 42 屆中國 (上海) 國際家具博覽會(CIFF)，董事長馮周金鑾表示，公司產品以外銷為主力，今年為期四天的展期，預計可以外銷 800-1000 個貨櫃，以每個貨櫃 1 萬美金計算，業績目標上看 3 億元台幣，並希望藉由展覽的宣傳效應，帶動後續訂單回流。CIFF 今日於虹橋國家會展中心正式開展，展期為 9 月 10-13 日，為期四天，今年有超過 1300 家參展廠商，去年則有近 10 萬次人參與。馮周金鑾提到，今年共花費 400 萬台幣打造 850 平方米的展出空間，並以外銷品牌 Lifestyle 及內銷品牌美國麗室達雙品牌齊發策略，盼點火內外銷業績。



美國麗室達為來思達旗下首個中國內銷自有品牌，於去年 9 月成立，馮周金鑾指出，美國麗室達為公司進軍內銷自有品牌的重要的佈局，目前不傾向開設直營門市，而是以經銷商加盟為主要營運方式，已營運門市近 20 家，加上簽約中的則達 30 家，地點遍佈中國各省，包含烏魯木齊、呼和浩特等皆有經銷據點，希望藉由今年的會展帶動經銷商數量成長，今年全年目標上看 50 家，明年經銷商數量則希望成長三成，全力拓展內銷市場。



馮周金鑾認為，中國內銷家具市場需求逐漸成長，來思達在內銷還有很大的成長空間，由於開設直營門市在人力、店租等成本較高，且各省份的家具偏好有所差異，因此將以經銷模式為未來的營運方式，今年則定調為營運的打底期，希望藉由加速擴展經銷商的數量，衝刺未來業績成長。