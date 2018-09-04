六角轉投資王座登興櫃時程延後 下半年轉盈「有挑戰」

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW)) 旗下轉投資王座國際餐飲，由於上半年認列代理品牌探魚結束營運費用，呈現虧損狀態，展望下半年，王座總經理林子恒坦言，轉盈還是有挑戰，因此上資本市場時點延後，也不確定明年上半年能否上興櫃。

王座旗下有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵和大阪王將餃子等 3 個正餐品牌，六角持股王座 74%，林子恒說，今年還要再展店 23 家，上半年已開出 10 餘家，全年光是獲利動能最強勁的杏子豬排就要再開 6 家，將有助推升後市營運。

除了既有品牌，王座將代理發跡於日本京都的名店「京都勝牛」，10 月在台北信義新天地 A11 開出全台第 1 家店，年底前新竹再開 1 家。

王座上半年合併營收 4.67 億元，年增 52.63%，不過毛利率 44.66%，年減 5.49 個百分點，營益率 - 3.18%，稅後虧損 1455 萬元、每股純損 0.49 元，大幅差於去年同期獲利 1047 萬元、每股純益 0.54 元。

六角今日指出，旗美食通 App 推出 1 年以來已累積會員逾 10 萬人，會員消費占營收比重近 10%，是國內餐飲集團首創的 App 服務，董事長王耀輝希望，藉由 App 服務提升品牌黏著度，後續也不排除將相關服務輸出到海外市場。