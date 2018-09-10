歐股盤前─中美貿易戰加碼升級 歐股主要指數期貨齊漲

美對中加徵 2000 億美元關稅箭在弦上，稅率更高達 25%，此外，加碼 2670 億美元關稅也呼之欲出，週一 (10 日) 歐股盤前主要指數期貨齊漲。

台北時間週一 (10 日) 下午 2 點 45 分左右，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.06%，暫報 3292.0；英國 FTSE 100 指數期貨小漲 0.02%，暫報 7294.2；德國 DAX 指數期貨揚升 0.08%，暫報 11957.5，法國 CAC40 指數期貨上漲 0.04%，暫報 5248.0。

同時在匯率方面，歐元 (EUR) 兌美元 (USD) 匯率下跌 0.05%，截稿前暫報 1.1547。

歐元兌美元匯率下跌 0.05%，截稿前暫報 1.1547。(圖：investing)

政經消息方面，市場持續聚焦於貿易戰和歐洲政經局勢的擔憂。美國總統川普對中國 2000 億美元關稅箭在弦上，關稅高達 25%，還有可能進一步加碼額外 2670 億美元關稅。

川普還喊話，蘋果應將其生產線轉移美國，避免遭受關稅波及。今日 (10 日) 受此消息拖累，亞洲蘋概股紛紛走跌。

前中國人行 (PBoC) 行長周小川表示，貿易戰對中國影響 (低於 0.5%) 微不足道，但衝擊市場信心。

此外，瑞典大選結果出爐，執政的設會民主黨左翼聯盟取得 40.6% 選票，比在野的中間偏右「聯盟」所得票數僅略高於 0.3%，國。具民族主義的「極右派」瑞典民主黨 (Sweden Democrats，SD) 支持率大增，成為關鍵的第三勢力，瑞典國會恐將陷入政治僵局。

經濟數據方面，今日 (10 日) 台北時間下午 5 點左右，英國將公布國內生產毛額 (GDP) 與製造業生產指數。