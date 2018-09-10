Q2製造業營收年增6.6% 連7季正成長

經濟部今 (10) 日公布第 2 季製造業營收達 6.6 兆元，年增 6.6%，連續 7 季正成長，其中傳統行業年增幅較大，包括化學材料、石油及煤製品、基本金屬及金屬製品營收年增率都達 2 位數；累計前 2 季營收 12 兆 8819 億元，年增 3.6%

經濟部公布第 2 季製造業投資及營運概況調查報告，製造業第 2 季營收，以傳統行業為成長主要動力，主受惠國際需求回升，原物料價格上揚推升產品售價所帶動；機械設備業因智慧自動化需求攀升，營收 3088 億元創歷年同季新高，年增 16.7%。

第 2 季電腦電子及光學製品業因手持行動裝置需求減緩及筆電延後出貨，年減 1.9%；電子零組件業年增 7%，主因新興科技應用蓬勃發展，加上 DRAM、矽晶圓、被動元件等零組件價格續漲，但面板價格下跌，抵銷部分增幅。

經濟部指出，展望未來，下半年為電子產業傳統旺季，智慧行動裝置新品陸續上市，加上人工智慧、車用電子、物聯網等新興應用需求擴增，有助提升電子產業營運動能；國際原物料價格續居高檔，可望挹注石化、鋼鐵等產業營收成長，預估第 3 季製造業營收將延續 2016 年第 4 季以來成長態勢。

經濟部提醒，雖因全球經濟穩健成長，加上國際原物料價格走升，可望推升第 3 季製造業營收正成長，但美中貿易紛爭不斷，為影響營運的不確定因素，需持續關注。