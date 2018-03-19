〈來思達進軍中國〉年底前實體店上看百家 長期看需求龐大可開到500家

全球十大家具展之一─2018 年中國 (廣州) 國際家具博覽會正熱鬧開展中，全球家具行銷商來思達 (8066-TW)(Lifestyle) 創辦人謝貞德宣示，集團除了持續深化歐美市場布局，正積極在中國內銷市場完整零售組織，目前在中國已開出 20 家實體店面，目標年底前可達 100 家，長期目標為 500 家。

來思達透過孫公司 (持股約 26%) 上海徠世達家居搶攻中國龐大市場需求，主打「美國麗室達」品牌，在今年廣州國際家具博覽會中，首次以 B2C 零售模式陳列參展，參考 IKEA 的概念打造出生活場景全體驗，讓家具銷售進一步提升為生活居家體驗。

謝貞德說明，集團在中國發展不同於以往的全球 B2B 的經營策略，改為 B2C 模式，自去年 9 月宣示將從歐美市場擴大銷售觸角至中國後，半年來來思達已開出 20 家品牌專賣店，包括天津、瀋陽、大連、杭州、蘇州、西安、太原和烏魯木齊等城市。

為了快速展店，來思達是採取一個城市授權一個經銷商的方式來經營各地客群，不過，旗艦店仍採直營，且已制訂各地經銷商統一的整屋品牌和價格，樂觀預期今年至少開出 80 家店甚至上看百家。

在開出百家店後，來思達下一步將走向電商平台，透過 O2O 提升「美國家居麗室達」在中國的聲量。來思達強調，產生品牌信任度後，虛擬通路銷售時即可降低退貨成本，同時服務廣布全中國大陸的經銷商。