Macbook新機拉貨 新日興8月營收9.63億元創高 Q3營運衝

筆電軸承龍頭大廠新日興 (3376) 在蘋果 (Apple)Macbook 新機出貨效應之下，8 月合併營收一舉突破 9 億元大關，達 9.63 億元，刷新歷史紀錄，較上月增加 7.8%，同比上升達 14.7%，累計前 8 月合併營收為 59.6 億元，較去年同期成長 4.5%。有業績支撐，新日興週一(10 日) 股價在大盤重挫逾百點之際相對抗跌，最低來到 86 元價位，下跌 1.8% 或 1.6 元，盤中跌幅收斂至 1% 之內，台系法人持續看多該股，目標價 108 元。



蘋果即將在本週三 (12 日) 舉行新品發布會，預料 iPhone、Macbook 與 iPad 等均有新機種問世。新日興為蘋果 Macbook 軸承主要供應商，據悉新機種供貨比重仍高達七成，加上無線耳機 AirPods 也加入供應鏈行列，下半年出貨放大，整體生產線在第三季逐漸升溫。



因新機種上市的前後兩個月是新日興大量出貨期，法人預估 9 月還有高峰可期，有機會向單月 10 億元挑戰。累計 7、8 兩個月合併營收已達 18.5 億元，第三季估逾 28 億元刷新紀錄。