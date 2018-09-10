新作《PRO野球VS》拉抬 辣椒8月營收月增近86%

辣椒 (4946) 自結 8 月合併營收達 3488 萬元，月增 85.72 %，年增 23.11%。辣椒指出，新作《PRO 野球 VS》表現亮眼，強力拉抬 8 月營收，為整體營收繳出漂亮成績單。辣椒推出的棒球手機遊戲新作《PRO 野球 VS》，以即時對戰、隨時開打的特色受到玩家青睞，掀起一波棒球遊戲熱潮，8 月份營運團隊周周推出 S 卡，並新增全壘打大賽系統，同時舉辦野球甲子園線上比賽，人氣火爆，顯示營運策略奏效，成功搶下暑期遊戲市場。



展望 9 月，《PRO 野球 VS》將推出棒球第五隊，並舉行《PRO 野球 VS》全台巡迴野球甲子園實體比賽，邀請玩家參戰享受即時對決快感，預期將能強力拉抬 9 月營收。



除了力推的強檔新品外，辣椒旗下各款既有遊戲將持續推出豐富改版內容，日系動漫風格《靈魂行者 Online》將迎來上市一周年，營運團隊祭出事前登錄獎勵與各式改版活動，預計可再添營運動能；超可愛的貓咪對戰遊戲《大家一起 貓咪大戰爭 WEB》推出精彩刺激的東京灣積分賽，網頁版限定角色本多忠勝登場；人氣遊戲《全民打棒球 2 Online》持續推出改版活動；《信喵之野望》搶先日本推出台灣先行卡「池喵森」，豐富活動預計可為 9 月增添營運材火，挹注整體營收成長。



此外，旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙 ‧ 斬》，由全球知名遊戲營運商 Nexon 日本子公司發行，在日本已展開事前登錄，登錄人數突破 20 萬，預計第四季上市，可望啟動成長引擎拉抬全年營收。