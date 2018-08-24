新日興上季獲利回升 下半年新品出貨 法人估將逐季增長

筆電軸承大廠新日興 (3376) 上季獲利大幅回升，帶動上半年 EPS 達 2.03 元，優於同期的 1.76 元。法人認為，隨著蘋果推出新 Macbbok，新日興供貨比重仍達七成，預估第三季營收逾 27 億元創高，EPS 達 1.62 元，今年 EPS 將達 5.31 元。至於明年，台系法人預估新日興處於溫和成長態勢，年度營收逾 106 億元，年增 10%，EPS 成長至 5.76 元。因認為新日興依賴蘋果程度加深，獲利穩定度下降，因此給予中立評等。



在首季獲利受到淡季與匯損衝擊之下，單季 EPS 僅 0.43 元，第二季業績擴大到 22.48 億元，毛利率持穩在 20% 以上，營益率較上季增加到 11.54%，因此營業利益 2.59 億元，季增 35.6%，但年減 32.4%，匯兌收益 0.7 億元，推升稅後盈餘達 2.85 億元，EPS 達 1.6 元。



台系法人指出，今年下半年美系客戶再度變更筆電的 MIM 中空軸承設計，並採用在新舊機種上，預計新日興占該客戶筆電比例仍高達七成，加上 AirPods 第二季轉盈，下半年放大，因此預計新日興下半年業績將逐季創高，EPS 也逐季上升，全年 EPS 估達 5.31 元。