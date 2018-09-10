麗豐-KY前8月營收歷史同期新高 下半年逐季增溫

麗豐 - KY (4137-TW) 8 月自結營收為 3.75 億元，月增 0.02%、年增 49.34%，累計今年 1 至 8 月營收為 28.5 億元，年增 43.66%，寫下歷史同期新高。由於麗豐 - KY 旗下美容連鎖通路積極展店，今年累計至 8 月底展店家數達 520 家，年增 13%，貢獻營收高達年增 45%，全年展店目標已提前達標，下半年業績逐季增溫，每股純益力拚超過一個股本。

麗豐 - KY 展店策略依城市消費力分為三級，分別為為北上廣深等已發達地區、福建及江西等小康地區，以及黑龍江、貴州等開發中地區。麗豐 - KY 於消費力高的城市積極拉抬單店營收貢獻，再者以提升連鎖通路市占，至於開發中地區，則致力於品牌曝光度，結合不同地區的發展特性發展招商活動。

麗豐 - KY 今年上半年稅後純益 5.87 億元，年增 1.33 倍，每股純益 7.45 元，超越去年全年表現。麗豐 - KY 旗下美容連鎖店在中國大陸總店數超越 4000 家，已是同業規模最大，下半年將積極重視新加盟店的培訓及營運，下半年營運逐季看好，旗下電商事業上半年也同步貢獻獲利，醫美品牌除在北京展店外，明年底前有望在上海打造第二間醫美診所。