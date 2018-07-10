受惠兩岸無塵室工程需求暢旺 聖暉6月、Q2及上半年營收均創同期新高

聖暉工程 (5536)6 月合併營收達 21 億元，較上月及去年同期分別成長 62% 及 113%；累計 2018 年第二季及上半年合併營收分別達 46 億元、76 億元，亦分別較去年同期成長 55%、34%，單月、單季及上半年營收皆改寫同期新高記錄。聖暉表示，受惠於旗下無塵室機電整合工程及化學品供應與分裝系統等設備及工程服務，在主要半導體及面板等高科技產業客戶施作工程進度穩定的挹注下，創造公司 6 月、第二季及上半年整體營收三創歷年同期新高的水準，從上半年聖暉集團已簽約但尚未完工的在建工程案量保持高水位的能見度，隨著主要客戶的建廠及擴產需求增溫不變下，有助於聖暉集團的設備及工程服務的接單來源持續暢旺。



根據市場研究機構 TrendForce 對於全球半導體及 AMOLED 面板產業的市場產值指出，預估 2018 年半導體產業市場產值將有 3.4% 成長率，而 2018 年全球 AMOLED 面板產能面積則年增 51.1%、達 1,360 萬平方公尺，其中，中國地區快速的擴產是帶動全球市場規模成長的重要關鍵，無疑提供聖暉集團旗下業務有利的發展環境。



展望 2018 年，聖暉看好中國半導體、光電及面板等產業市場規模持續擴大，提供公司業務良好的接單環境，除了切入更多光電及面板等產業大廠廠務系統工程合作機會外，也期能成為從晶圓廠、封測廠一條龍半導體產業廠務系統工程首選的優質供應商。



再者，聖暉也深化旗下包括水氣化供應、民生產業機電等整合工程技術，發揮本身多產業、多工種、多人才的特性，創造包括高科技等產業、生技醫療、紡織製鞋等擴建新廠房及產線的案源增加，挹注聖暉集團未來整體業績表現持續向上。

