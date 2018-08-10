無塵室機電整合工程需求強勁 聖暉Q2獲利創新高

聖暉工程 (5536) 受惠於半導體、面板與被動元件對無塵室機電整合系統工程需求強勁，第二季獲利創單季歷史新高，每股淨利 8.01 元。聖暉 2018 年第二季合併營收 46.12 億元、營業利益 6.54 億元，分別較去年同期成長 55% 及 80%，受惠於主要半導體、光電、面板、被動元件、電路板等高科技知名大廠客戶之無塵室機電整合工程、化學品供應與分裝系統等設備及工程服務訂單保持高能見度水準所致，並帶動單季稅後歸屬於母公司淨利為 4.3 億元，每股淨利 8.01 元，分別年增 76%、75%，單季營收及獲利皆改寫歷年新高記錄；累計 2018 年上半年合併營收為 76.4 億元、營業利益 10.58 億元、稅後歸屬於母公司淨利為 6.28 億元、每股淨利 11.73 元，則分別較去年同期成長 34%、47%、39%、39%。



聖暉表示，依第二季單季營收表現來看 (以客戶建廠 / 擴產所在地區分)，中國、台灣兩地的營收比重分別為 55%、42%，其中，中國地區營收有明顯較去年同期大幅成長 212%，主要是來自於半導體光電、面板、被動元件、電路板等高科技相關產業大廠客戶，對於聖暉集團旗下無塵室機電整合工程、化學品供應與分裝系統等設備及工程服務的需求大幅增加，其中，第二季中國的無塵室機電整合工程的營收比重更達 43%，相較去年同期成長 76%，凸顯聖暉集團近年來擴大中國地區接單表現的效益逐漸顯現，亦是整體毛利率站穩 18.4% 水準的重要關鍵。



展望下半年，聖暉提到，是機電整合工程及設備出貨密集認列期間，有機會進入下一波工程施作高峰，挹注聖暉下半年整體營運有優於上半年的成長表現。從集團上半年已簽約但尚未完工的在建工程案量仍保持高水位的能見度，受惠於兩岸半導體、光電、面板、被動元件、電路板等相關產業擴大資本支出的投入，無疑創造公司良好的接單環境，隨著主要客戶的建廠及擴產需求增溫不變下，將有助於聖暉整體業績及營運仍見強勁的成長表現。聖暉 2018 年 7 月合併營收達 13.9 億元，累計 2018 年 1 至 7 月合併營收達 90.3 億元，較去年同期成長 39%。