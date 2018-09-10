【大行報告】海通證券：順差繼續收窄，關注美國加稅進度

海關數據顯示，8月貿易順差為279.10億美元，低於路透預估中值的順差317.9億美元。以人民幣計價，中國8月出口1.44萬億元，同比增長7.9%；進口1.27萬億元，增長18.8%；貿易順差為1,797.5億元，收窄34.2%。

海通證券宏觀團隊 姜超、李金柳發表報告，指外需整體放緩。從國別和地區來看，8月對歐盟（8.4%）、日本（3.8%）出口增速均回落，而對美國（13.2%）出口增速提升，8月23日起中美第二批160億美元商品開始加征關稅，但500億占對美總出口比重仍低，加稅預期下的“搶出口”效應或短期加速對美出口。新興經濟中，除對東盟（15.9%）出口穩中略升外，對印度（12.7%）、香港（9.3%）、韓國（-4.1%）出口增速均放緩。

進口增速下降。8月中國進口同比增速從7月的27.3%降至20.0%。去年同期基數偏高，且8月鋼鐵等生產轉弱。從數量看，8月進口鐵礦石（0.8%）、銅（7.7%）和集成電路（10.4%）同比增速較7月下降，進口大豆（8.3%）和原油（12.9%）數量增速提升；從金額看，進口原油（74.4%）同比繼續提升，但進口鐵礦石（6.6%）和銅（11.8%）同比明顯回落。

順差繼續收窄，關注美國加稅進度。美國9月6日結束了對2,000億美元商品加稅的公眾咨詢，若後續付諸實施，意味著約一半的對美出口商品將被加稅，覆蓋絕大多數商品類型，且CNBC報導特朗普不排除對剩下更多商品征稅。屆時需關注“搶出口”褪去後外貿可能的下滑，電機電氣等主要出口產品和羽毛制品、家具燈具等對美出口依賴較高的行業或受到較大沖擊。

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