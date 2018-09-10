擴展數位訂閱服務 傳蘋果計畫與美國三大報社合作

繼蘋果 (AAPL-US) 在今年 3 月併購有雜誌界 Netflix 之稱的數位雜誌訂閱服務 Texture 後，又傳出蘋果正在與美國三大報社「紐約時報」、「華爾街日報」和「華盛頓郵報」接觸，擬增加訂閱服務內容。

據知情人士指出，從今年夏天開始，蘋果便開始積極與大規模報商展開談話，期望能增加內容廣度並擴大訂閱服務。據悉，負責軟體服務的蘋果高管 Eddy Cue 已經聯繫了美國三大報社「紐約時報」、「華爾街日報」和「華盛頓郵報」，希望能增添新的內容到蘋果目前的訂閱服務 Texture 裡面。

蘋果收購數位雜誌訂閱服務 Texture (圖: MacStories)

即將推出的服務詳情目前尚不清楚，也不清楚是否會將三大報的內容加入到現有應用程式。但有報導指稱蘋果打算以低價套裝服務向讀者推銷該公司的訂閱服務。市場人士推測，蘋果可望推出一款能整合音樂、影片和新聞的超級訂閱服務。目前，蘋果的 Texture 允許用戶觀看數十種雜誌，並閱讀全部的內容，每月訂閱費用在 10 美元。

蘋果發言人對此不發表任何評論。

蘋果正積極步入數位媒體事業，近期更是致力於內容銷售與訂閱服務的擴展，希望強化數位內容競爭，並改變使用者經驗改變報章雜誌閱讀的新格局。預估蘋果現今至少投下了 10 億美元的資金用在電視節目上，以打造蘋果原創影音內容，並預期將在明年開始放送。