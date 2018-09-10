回購效應 騰訊(00700-HK)ADR升0.73元

上周五美股下跌，港股ADR指數收報26824點，跌148點。騰訊(00700-HK)上周五公布以每股310.8至311.6元，回購2.27萬股，涉資約707.21萬元，是近四年半來首次。騰訊控股ADR收報317.53元，較港收市升0.73元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.23元，較港收市升0.03元；港交所(00388-HK)ADR收214.74元，較港收市跌2.06元；友邦(01299-HK)ADR收63.32元，較港收市跌0.73元。
內銀內險股有沽壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.57元，較港收市跌0.1元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.57元，較港收市跌0.07元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.8元，較港收市跌0.01元。
中海油(00883-HK)ADR收報13.7元，較港收市跌0.16元；中石油(00857-HK)ADR收報5.76元，較港收市跌0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報7.36元，較港收市跌0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報75.23元，較港收市跌0.42元；聯通(00762-HK)ADR收報9.3元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.91元，較港收市跌0.06元。
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