李嘉誠創立的和黃醫藥或港股上市 新藥年底大陸開賣

香港首富李嘉誠於 2000 年成立的和黃中國醫藥，獲得首隻大陸自行研發的治療直腸腫瘤藥物新藥批准。新藥可望於今年底前，在大陸開始銷售，並不排除在港作第三地上市的可能性。

和黃中國醫藥早於 2006 年赴倫敦上市，去年在 NASDAQ 雙重上市，集資超過 3 億美元 (約港幣 23.4 億元) 行政總裁賀雋 (Christian Hogg) 直言「三地上市做法不太聰明」，但支持早期生科公司來港上市，料本地生科市場及投資者均需要時間了解行業，他強調會密切留意市場發展。

和黃中國醫藥首隻新藥 Fruquintinib 2007 年由上海的研發團隊發現，2013 年引入美國的跨國藥廠禮來參與投資，並協議共同開發和商業化。禮來承諾向和黃中國醫藥支付總共 8650 萬美元的階段性付款。公司已獲得 3 個階段款項，首期 650 萬美元、後續開發 2370 萬美元及註冊 1360 萬美元，佔整體付款約 50%。

賀雋指出，若今年內未能開始銷售，自己都要「跳入」維港，目前仍需多方面洽商，禮來有權定價，希望此藥能被列入內地社保藥物名單之中，如是售價便不能太高，未來將就定價與內地監管機構商討。分帳安排上，若 Fruquintinib 在中國成功上市銷售，和黃中國醫藥獲得銷售額的 15% 至 20% 作為專利費佣金。

禮來同時擁有一項 Fruquintinib 於中國以外的全球銷售的行使權，該行使權將於 2019 年初屆滿。賀雋坦言，不希望對方行使，因現時藥物已成功研發，風險降低，公司資金亦較禮來投資之前充裕，規模擴大，故期望可取回行使權自行負責全球銷售，或尋覓更好的投資者。

Fruquintinib 的中國及美國銷售專利權有效至 2028 年，歐洲專利權至 2029 年，和黃中國醫藥可申請專利權延期。

賀隽期望產品盡快在大陸推出，並指目前正有 8 項研發中產品進入臨牀階段，Fruquintinib 亦在美國部署臨牀測試，以及與禮來應用 Fruquintinib 在醫治胃癌及肺癌方面進行測試。

中國作為全球第二大的生物醫藥市場，賀雋指出，初步估算，單以 Fruquintinib 用於直腸癌第三期治療的需要求，大陸整個市場的最高銷售額可接近人民幣 10 億元 (介乎 1.1 億至 1.6 億美元)。賀雋表示，至今公司共投放逾 6 億美元，國內的競爭對手包括剛在香港上市的百濟神州 (6160-HK) 及中國生物製藥 (1177-HK)。

美東時間上週五 (7 日)，和黃中國醫藥倫敦收報每股報 43 英鎊；NASDAQ 收報 27.79 美元，上漲 4.67%。