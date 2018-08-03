李澤鉅接棒首張成績單亮麗 上半年長和多賺13% 長實勁賺65%

今年初接棒父親李嘉誠棒子的長和 (0001-HK) 主席李澤鉅交出漂亮成績單，長和中期獲利港幣 180.2 億元，年增 13%，符市場預期；長實 (1113-HK) 更受惠於出售投資物業收益入帳，純利較去年同期大幅增長 65%，賺進港幣 247.53 億元，若撇除重估及出售投資物業前的溢利達港幣 120.68 億元，年增 20%，遠勝市場預期。

長和昨收港幣 82.85 元，隨大盤下跌 2.36%；長實收報港幣 58.5 元，跌 2.58%

長和股價

長和昨 (2) 日公佈中期業績，錄得股東應佔溢利港幣 180.2 億元，年增 13.2%，符合市場預期；每股盈餘港幣 4.67 元，派中期息港幣 0.87 元，年增 11.54%。長和聯席董事總經理霍建寧表示，這是 10 多年來首次錄得雙位數派息長。李擇鉅則表示，目前不能承諾增加派息，但派息政策一般與利潤增長看齊。

由於基建部門 2017 年作出之新增收購，及赫斯基能源及零售部門的營運及財政表現改善，長和期內 EBITDA 及 EBIT 按年分別增長 19% 及 16%。霍建寧表示，貿易戰對集團影響很小，因即使完全沒有對美國貿易，對 EBITDA 影響亦少於 2%。

集團零售部門在 24 個市場經營超過 14400 家店舖，年增 7%。李澤鉅指，零售業務已進行數碼化轉型，同步發展線上及線下業務。相對於整體同店銷售表現，集團較注重股本回報率及總銷售額增長，所以不排除在同一地區開設多間零售店舖。

期內集團收益總額港幣 2245.07 億元，年增 15.93%。分部業務 EBITDA 方面，港口及相關服務按年升 9% 至港幣 62.05 億元；零售升 15% 至港幣 75.32 億元；基建升 20% 至港幣 189.45 億元；赫斯基能源升 47% 至港幣 58.77 億元；歐洲 3 集團升 14% 至幣 127.97 億元；和記電訊亞洲升 35% 至港幣 3.46 億元。

長和副董事總經理陸法蘭表示，赫斯基能源相關業務成本結構及盈利表現正在改善，如油價在每桶 42 美元水平，期望 2018 年可達收支平衡。

截至 6 月底，集團綜合現金與可變現投資為港幣 1504.43 億元，綜合債務總額為港幣 3359.25 億元，債務淨額對總資本淨額比率為 24.1%，較去年底之 21.7% 有所增加，主要由於在上半年贖回永久證券。

長實方面，受惠出售中環中心錄得港幣 117.59 億元利潤，長實截至今年 6 月 30 日止半年股東應佔溢利港幣 247.53 億元，年增 65.3%，每股股東應佔溢利港幣 6.69 元，按年升 69%。中期息增加 12% 至每股港幣 0.47 元。

撇除投資物業公平值、出售物業等因素，在總體港幣 96.71 億元經營盈利中，飛機租賃及基建業務佔港幣 28.01 億元，較去年同期大增 2.66 倍，佔經營盈利 28.96%，年增 23.62 個百分點。其餘經營盈利來自售樓、收租及酒店等業務。

李澤鉅表示，由於集團業務分散，防守能力強，包括香港業務已愈來愈能夠抵禦經濟衰退，暫時未見貿易戰對集團有任何影響。他認為，粵港澳大灣區發展所締造之龐大機遇，將有利香港長遠經濟前景。

長實落實中環和記大廈的重建計劃，被問及長實會否出售和記大廈，李澤鉅強調，不會出售和記大廈，重建後的和記大廈外觀將與長江集團中心相若。

他並指，公司的所有酒店項目未有進行價值重估，因此價值重估部分屬較為偏低水平，集團旗下的所有酒店房約佔全港的 20%，能夠顯示公司的價值，並相信租金收入會持續上升。