OPEC老二來了！伊拉克有望原油出口創記錄 煉油能力達每日70萬桶

伊拉克正在以創紀錄的水平產出原油，而席捲此原油資源豐富的伊拉克南部的街頭暴力抗議活動，並沒有影響石油輸出國組織 OPEC 第二大生產國的能源設施。

伊拉克原油部長 Jabbar al-Luaibi 在與在伊拉克工作的外國石油公司代表會後表示，該國原油出口量達到每日 359 萬桶的紀錄。

他說，據 OPEC 確定的限制，在排除北部的半自治庫爾德 (Kurd) 地區後，伊拉克每天生產的原油約為 436 萬桶，並且有能力產出約 475 萬桶石油。

al-Luaibi 在巴格達對記者說，「巴士拉 (Basra，伊拉克第 3 大城市) 的安全部隊採取措施保護油田和外國僱員，我們的信息很清楚，那就是伊拉克是安全的，而巴士拉發生的事情會馬上平反」。

OPEC 成員原油產量 / 圖：statista

巴士拉坐落在 Shatt Al-Arab 水道上，曾被稱為「東方威尼斯」，但其引以為傲的運河系統現在充滿了垃圾。 不久前，它是一個繁榮、種族多元化、且成熟的貿易城市，生產世界著名的棗子。

在抗議者要求就業和基本服務的抗議下摧毀了政府大樓和伊朗駐巴士拉市領事館後，伊拉克加強了對南部的保護。其中一些示威者短暫地進入一個供應由盧克石油公司 (Lukoil PJSC) 運營油田的供水廠。

由於投資限制以及荷蘭皇家殼牌 Royal Dutch Shell (RDSA-US) 退出該國最大的原油項目之一，伊拉克一直致力於迅速提高原油產量。Eni SpA 執行長 Claudio Descalzi 和 al-Luaibi 週日在一份聲明中表示，伊拉克南部 Zubair 油田產量應會進一步增加。

OPEC 及其盟國於 6 月同意增加原油產量，沙烏地阿拉伯和俄羅斯表示，每日將向市場增加約 100 萬桶原油。但他們沒有詳細說明 OPEC 與非 OPEC 之間的產量增長將如何分配。OPEC 及其盟國的一個委員會定於本月在阿爾及利亞舉行會議討論配額。

al-Luaibi 表示，伊拉克週日重新啟動了巴格達以北的 Baiji 煉油廠的 Salahuddin-2 裝置，該裝置目前每日處理 70000 桶石油。

Baiji 曾在與伊斯蘭國武裝分子的戰鬥中遭到破壞。Baiji 的最後一個單位「North」需要一年左右的時間才能獲得修復。

在 Salahuddin-2 重啟後，該國的煉油能力目前超過每日 70 萬桶，在 Baiji 的 Salahuddin-1 裝置在年底或明年初重新啟動後，煉油能力將達到每日 80 萬桶。