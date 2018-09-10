SEC宣布：暫停兩款加密貨幣ETN之交易

美國證券交易委員會 SEC 週日表示，它正在暫停兩種追蹤加密貨幣的投資產品的交易，理由是市場對該產品是否為 ETF 存在混淆。

據了解，SEC 在一份聲明中表示，暫停「Bitcoin Tracker One」和 「Ether Tracker One」 之 ETN 交易，至少至 9 月 20 日為止將在美國停止交易。

Bitcoin one 日線趨勢圖 / 圖：Nasdaq

這些產品承諾追蹤加密貨幣的價格。它們都在 Stockholm 的納斯達克公司 (NDAQ-US) 交易所上市，但在美國境內的交易所發生的交易都是「場外交易」(over the counter)。

美國證券交易委員會在其網站上發布的一份通知中表示，在美國以及某些交易網站提供和銷售這些加密貨幣 ETN 金融產品而提交的申請資料，似乎缺乏最新、一致、和準確的資訊，並且市場參與者對於這些加密貨幣 ETN 產品的理解，依然存在困惑。

據了解，SEC 對於加密貨幣採取嚴格立場，禁止 ETF 追蹤比特幣和其他加密貨幣等。但投資公司一直在推動其他類型的投資，試圖使加密貨幣像普通股一樣容易交易。

這些產品有時被稱為 ETF，但 ETF 此術語通常指的是一種不同且通常更嚴格管制的產品。一些行業專家，包括最大的 ETF 提供商貝萊德 BlackRock (BLK-US)，已要求監管機構對用於描述 ETF 和其他類型投資產品的術語進行標準化。

SEC 表示，允許客戶交易這兩件投資產品，或在停止販售期間提供證券報價的經紀人可能會受到執法干涉。