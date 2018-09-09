星光文化(01159-HK)控股權洽商轉讓仍進行中

星光文化(01159-HK)公布，於9月7日，該公司獲中泰金融知會，退款條文中提述之9月7日已獲修訂並由9月14日所取代。除上述修訂外，意向書之所有其他具法律約束力條文將維持不變。於本公告日期尚未就轉讓訂立正式及具法律約束力之協議。有關討論仍在進行，故轉讓可能會或可能不會進行。

8月21日，星光文化公布，中泰金融與潛在買方訂立意向書購買及中泰金融，以致使標的股份由控股股東持有的 Cosmic Leader Holdings Limited轉讓予潛在買方。Cosmic Leader持有3.69億股份，相當於已發行股份約54.8%，股份已抵押並以中泰金融為受益人抵押。因此，倘轉讓落實，將導致該公司控制權變動及根據收購守則就全部已發行股份提出強制性全面要約。Cosmic Leader由顏旭最終實益擁有80%權益及由陳虹最終實益擁有20%權益。

今日的公布指，該公司尚未就轉讓訂立正式及具法律約束力之協議。有關討論仍在進行，故轉讓可能會或可能不會進行。該公司將於適當時候就轉讓作出進一步公告。

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